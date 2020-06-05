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Inflação para famílias de baixa renda cai 0,30% em maio, diz FGV

No acumulado em 12 meses, a taxa do IPC-BR também foi inferior, aos 1,83%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2020 às 12:20

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 12:20

Além da inflação, as instituições financeiras também ajustaram as previsões para o PIB e o Dólar.
Inflação Crédito: Pixabay
O Índice de Preços ao Consumidor - Classe 1 (IPC-C1) caiu 0,30% em maio, após a alta de 0,04% registrada em abril, informou nesta sexta-feira (5), a Fundação Getulio Vargas (FGV). O indicador é usado para mensurar o impacto da movimentação de preços entre famílias com renda mensal entre 1 e 2,5 salários mínimos.
Com o resultado, o índice acumulou alta de 0,81% no ano de 2020. Em 12 meses, o indicador acumulou avanço de 2,59%.
Em maio, o IPC-C1 ficou acima da variação da inflação média apurada entre as famílias com renda mensal entre 1 e 33 salários mínimos, obtida pelo Índice de Preços ao Consumidor - Brasil (IPC-BR), que teve queda de 0,54% no mês.
No acumulado em 12 meses, a taxa do IPC-BR também foi inferior, aos 1,83%.

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