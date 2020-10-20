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Inflação do aluguel sobe de 18,20% para 20,56% em 12 meses

Pesquisa realizada pela Fundação Getulio Vargas (FGV) mostra o Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M), usado no reajuste de contratos de aluguel no país

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 09:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2020 às 09:52
Chave na porta de casa
Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) é usado no reajuste de contratos de aluguel no país Crédito: WDnet Agency/Pexels
O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M), usado no reajuste de contratos de aluguel no país, registrou inflação de 2,92% na segunda prévia de outubro. A taxa é inferior aos 4,57% da segunda prévia de setembro.
Mesmo assim, o índice acumulado em 12 meses subiu de 18,20% na segunda prévia de setembro para 20,56% na segunda prévia de outubro, segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV), que fez a pesquisa.
A queda da taxa de setembro para outubro foi provocada pelos preços no atacado, medidos pelo Índice de Preços ao Produtor Amplo, cuja taxa de inflação recuou de 6,36% na prévia de setembro para 3,75% na prévia de outubro.
E o Índice de Preços ao Consumidor, que mede o varejo, subiu de 0,38% para 0,71%. O Índice Nacional de Custo da Construção também cresceu de 0,98% para 1,50%.

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