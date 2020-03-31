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Coronavírus

Inflação anual da zona do euro desacelera a 0,7% em março

O resultado veio abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta de 0,8%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 07:22

Publicado em 31 de Março de 2020 às 07:22

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O índice de preços ao consumidor da zona do euro subiu 0,7% na comparação anual de março Crédito: Pixabay
O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro subiu 0,7% na comparação anual de março, desacelerando fortemente em relação ao aumento de 1,2% observado em fevereiro em meio aos efeitos da pandemia de coronavírus, segundo dados preliminares divulgados hoje pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. 
A prévia de março afasta a inflação anual da zona do euro ainda mais da meta do Banco Central Europeu (BCE), que é de uma taxa ligeiramente inferior a 2%.
Apenas o núcleo do CPI do bloco, que exclui os preços de energia e de alimentos, registrou alta anual de 1% em março, menor do que o acréscimo previsto de 1,1%. 

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