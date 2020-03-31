Inflação anual da zona do euro desacelera a 0,7% em março

O índice de preços ao consumidor da zona do euro subiu 0,7% na comparação anual de março

A prévia de março afasta a inflação anual da zona do euro ainda mais da meta do Banco Central Europeu (BCE), que é de uma taxa ligeiramente inferior a 2%.

Apenas o núcleo do CPI do bloco, que exclui os preços de energia e de alimentos, registrou alta anual de 1% em março, menor do que o acréscimo previsto de 1,1%.