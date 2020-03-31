'Guedes expôs para mim que é possível economia se recuperar em 1 ano'

"Conversei hoje com ele Paulo Guedes. As medidas tomadas podem chegar a R$ 800 bilhões. O que ele expôs para mim hoje, da possibilidade de recuperar em um ano a economia, é possível, sim. Afinal de contas, como conversei com o Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura hoje, a arrecadação de impostos cresceu 20% em fevereiro, mesmo com a questão do vírus", falou Bolsonaro.