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Bolsonaro

'Guedes expôs para mim que é possível economia se recuperar em 1 ano'

Presidente Jair Bolsonaro disse em entrevista, nesta segunda (30),  que as medidas do governo para conter a crise podem ter o custo de até R$ 800 bilhões

Publicado em 30 de Março de 2020 às 21:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 21:34
O presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira 30, em entrevista à Rede TV!, que o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem a expectativa de que a economia brasileira se recupere da crise causada pela pandemia da Covid-19 no período de até um ano. Segundo o presidente, as medidas do governo para conter a crise podem ter o custo de até R$ 800 bilhões.
Presidente da República, Jair Bolsonaro durante reunião com o Ministro da Economia, Paulo Guedes
Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: Isac Nobrega
"Conversei hoje com ele Paulo Guedes. As medidas tomadas podem chegar a R$ 800 bilhões. O que ele expôs para mim hoje, da possibilidade de recuperar em um ano a economia, é possível, sim. Afinal de contas, como conversei com o Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura hoje, a arrecadação de impostos cresceu 20% em fevereiro, mesmo com a questão do vírus", falou Bolsonaro.
Segundo o presidente, o ministro da Economia tem mostrado "um instinto humanitário enorme". "Não está faltando recursos para a Saúde e estamos combatendo o desemprego".

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