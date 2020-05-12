Halving  do bitcoin: corte de produção pela metade deve valorizar moeda

Moeda se tornou alternativa na crise econômica mundial Crédito: Pixabay

Em um movimento para fortalecer o bitcoin, a criptomoeda passou pela terceira vez na sua história pelo halving. O processo automático e definido por algorítimo, que ocorreu na última segunda-feira (11), tem como objetivo reduzir pela metade a oferta de novas unidades da moeda.

O choque de oferta ocorre a cada quatro anos e tem a finalidade de evitar que o número de bitcoins alcance o volume máximo. Para quem não sabe, a moeda é criada por meio da mineração e precisa ser achado na internet. Com a crise econômica mundial e o aumento do desemprego e da queda de renda de muitas famílias em todo o planeta, houve um aumento na busca pelo ativo.

Algumas pessoas deixam computadores ligados por dia atrás de um bitcoin e os criadores do dinheiro virtual estabelecem um valor a ser pago ao minerador.

A proposta do halving é permitir que o ativo seja valorizado. Em 2016, quando ocorreu o eegundo corte de produção da moeda, ue deixa o recurso mais raro e difícil de ser achado, houve um aumento de 1.300% em dois anos. Na primeira vez, o ajuste no preço foi de 7.000% em um ano.