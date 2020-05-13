Governo reduz projeção do PIB de alta de 0,02% para queda de 4,70%

"O governo federal implementou um pacote de medidas que foi elaborado para atacar os

principais canais da crise. Ainda assim, a recuperação econômica no período pós-isolamento será desafiadora, uma vez que o nível de endividamento da economia - firmas e governo - será maior, e diversas empresas terão deixado de existir, com redução substancial nos postos de trabalho", completa o texto.