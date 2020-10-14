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Empregos na pandemia

Governo prorroga por dois meses corte de jornada e salário

Com a prorrogação, suspensão de contratos de trabalho ou redução de até 75% nos salários poderá chegar a oito meses
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2020 às 22:46

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 22:46

O governo federal autorizou a prorrogação por mais 60 dias do programa de suspensão de contratos e corte de jornada e salário, totalizando oito meses.
Carteira de Trabalho e assistência social
Carteira de Trabalho Crédito: Fernando Madeira
De acordo com nota da Secretaria-Geral da Presidência da República divulgada na noite desta terça-feira (13), o decreto será publicado no "Diário Oficial da União" desta quarta-feira (14).
"Diante do cenário atual de crise social e econômica, e com a permanência de medidas restritivas de isolamento social, faz-se necessária a prorrogação, mais uma vez, do prazo máximo de validade dos acordos", diz a nota.
O programa que visa evitar demissões em massa durante a pandemia da Covid-19 foi instituído em 1º de abril. Quando foi criado, a ideia era que a suspensão de contrato fosse válida por até dois meses e a redução de jornada, três.

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A ampliação do prazo do programa já foi feita duas vezes anteriormente. Em julho, Bolsonaro publicou um decreto permitindo que os acordos tenham validade por até quatro meses.
Em agosto, ficou estabelecido que o prazo poderia ser de até seis meses. Agora, o limite vai a oito meses.
O prazo do acordo será limitado a dezembro deste ano, não podendo se alongar para 2021.
Cada trabalhador atingido pelo corte tem direito a uma compensação parcial em dinheiro paga pelo governo.

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