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Interferência

Funchal sobre Petrobras: "Caso específico que já foi resolvido"

"Essa questão dos combustíveis é um ponto sensível em todos os governos, não apenas nesse", destacou o secretário do Tesouro Nacional

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 18:11

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 fev 2021 às 18:11
Bruno Funchal assume o comando do Tesouro Nacional no dia 31 de julho de 2020
Bruno Funchal é secretário do Tesouro Nacional Crédito: Tonico/Assembleia Legislativa do ES
O secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, avaliou nesta quinta-feira (25), que o imbróglio em torno da Petrobras foi uma "questão específica, e não uma nova regra geral".
"Essa questão dos combustíveis é um ponto sensível em todos os governos, não apenas nesse. Continuamos buscando a consolidação fiscal, o reajuste de contas, a agenda de privatizações. É isso que tenho falado com o mercado e com os investidores internacionais. É um caso específico, peculiar, que já foi resolvido", respondeu.

Sede da empresa Petrobras na Reta da Penha em Vitória

Para Funchal, que é ex-secretário da Fazenda do Espírito Santo, o governo federal pode tirar uma experiência desse caso.
"Mudanças que mexem com expectativas de agentes acabam refletindo nos preços dos ativos. Esse caso foi um desses, refletiu no preço. Outro caso é andar na pauta fiscal de forma equivocada, com auxílio emergencial sem contrapartidas", completou.

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