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Lote 27

Falha vai atrasar benefício de trabalhador com jornada reduzida

Mudança na rotina da Dataprev fez com que os empregados que recebem benefício pela Caixa não tivessem o dinheiro debitado na conta

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 13:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2020 às 13:39
Carteira de Trabalho e previdência social
Trabalhadores de carteira assinada tiveram direito a redução de jornada para blindar o emprego Crédito: Fernando Madeira
Uma falha no sistema da Dataprev, empresa responsável por processar dados do governo federal, fará com que parte dos trabalhadores com redução de jornada e suspensão de contrato recebam o Benefício Emergencial (BEm) com atraso.
A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia, e a Dataprev comunicam a ocorrência de um incidente no processamento do lote de número 27 do auxílio.
O problema afetou os empregados de empresas privadas que recebem os recursos pela Caixa. Segundo da Dataprev, a situação já foi corrigida e a previsão é de que o pagamento seja efetuado na sexta-feira (30).
Os pagamentos deveriam ter ocorrido na segunda-feira (26). O problema aconteceu por causa de uma implementação de uma nova rotina no sistema da empresa, o que inviabilizou o pagamento na data prevista.
Com informações da Dataprev.

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