Falha vai atrasar benefício de trabalhador com jornada reduzida

Trabalhadores de carteira assinada tiveram direito a redução de jornada para blindar o emprego Crédito: Fernando Madeira

Uma falha no sistema da Dataprev, empresa responsável por processar dados do governo federal, fará com que parte dos trabalhadores com redução de jornada e suspensão de contrato recebam o Benefício Emergencial (BEm) com atraso.

A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia , e a Dataprev comunicam a ocorrência de um incidente no processamento do lote de número 27 do auxílio.

O problema afetou os empregados de empresas privadas que recebem os recursos pela Caixa. Segundo da Dataprev, a situação já foi corrigida e a previsão é de que o pagamento seja efetuado na sexta-feira (30).

Os pagamentos deveriam ter ocorrido na segunda-feira (26). O problema aconteceu por causa de uma implementação de uma nova rotina no sistema da empresa, o que inviabilizou o pagamento na data prevista.