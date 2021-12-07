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Falha na nuvem gera instabilidade em Amazon, iFood e Disney+

Serviços como Amazon Prime Video, iFood, Disney+ e League of Legends estão entre os afetados. O serviço de nuvem da Amazon é o mais contratado no mundo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 dez 2021 às 16:04

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 16:04

Logo da Amazon Web Services, plataforma de computação em nuvem da Amazon
Logo da Amazon Web Services, plataforma de computação em nuvem da Amazon Crédito: Chris Helgren/Reuters
Uma falha na AWS (plataforma de computação em nuvem da Amazon) gerou instabilidade em aplicativos e deixou páginas fora do ar na internet no início da tarde desta terça-feira (7).
Serviços como Amazon Prime Video, iFood, Disney+ e League of Legends estão entre os afetados. O serviço de nuvem da Amazon é o mais contratado no mundo.
Nas redes sociais, clientes reclamaram de páginas que não carregavam dentro dos aplicativos. No caso do iFood, relataram que nem o contato com a central de ajuda foi possível.
Procurada, a empresa não se manifestou até a publicação deste texto.
No site Downdetector, que monitora reclamações de usuários em todo o mundo, o pico de registros ocorreu por volta das 13h. O Brasil é um dos países com reclamações.
Operações e produtos da Amazon, como a Alexa, assistente virtual da empresa, tiveram problemas e ainda não foram completamente reestabelecidos.
Em uma página sobre o funcionamento da AWS, a empresa diz que identificou a raiz do problema e que "trabalha ativamente para a recuperação".
Procurada, a Amazon ainda não se posicionou sobre o assunto.
Em outubro, um apagão em serviços da Meta (matriz de FacebookWhatsApp e Instagram) deixou fora do ar os aplicativos da companhia por mais de seis horas. Mais de 2,72 bilhões de pessoas ficaram sem acesso à época, o que prejudicou negócios e comunicações de todo tipo.
Nesta semana, o Procon-SP afirmou ter multado o Facebook em mais de R$ 11 milhões devido ao apagão global, em especial por causa do WhatsApp, aplicativo de conversa mais usado no país. O órgão acusa a empresa de má prestação de serviço.

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