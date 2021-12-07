Falha na nuvem gera instabilidade em Amazon, iFood e Disney+

Logo da Amazon Web Services, plataforma de computação em nuvem da Amazon Crédito: Chris Helgren/Reuters

Uma falha na AWS (plataforma de computação em nuvem da Amazon) gerou instabilidade em aplicativos e deixou páginas fora do ar na internet no início da tarde desta terça-feira (7).

Serviços como Amazon Prime Video, iFood, Disney+ e League of Legends estão entre os afetados. O serviço de nuvem da Amazon é o mais contratado no mundo.

Nas redes sociais , clientes reclamaram de páginas que não carregavam dentro dos aplicativos. No caso do iFood, relataram que nem o contato com a central de ajuda foi possível.

Procurada, a empresa não se manifestou até a publicação deste texto.

No site Downdetector, que monitora reclamações de usuários em todo o mundo, o pico de registros ocorreu por volta das 13h. O Brasil é um dos países com reclamações.

Operações e produtos da Amazon, como a Alexa, assistente virtual da empresa, tiveram problemas e ainda não foram completamente reestabelecidos.

Em uma página sobre o funcionamento da AWS, a empresa diz que identificou a raiz do problema e que "trabalha ativamente para a recuperação".

Procurada, a Amazon ainda não se posicionou sobre o assunto.

WhatsApp e Em outubro, um apagão em serviços da Meta (matriz de Facebook Instagram ) deixou fora do ar os aplicativos da companhia por mais de seis horas. Mais de 2,72 bilhões de pessoas ficaram sem acesso à época, o que prejudicou negócios e comunicações de todo tipo.