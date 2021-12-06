O sistema da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) sofreu uma tentativa de ataque hacker no último sábado (4). Segundo aviso divulgado pela instituição, o atentado sobrecarregou a rede e deixou os serviços inacessíveis momentaneamente no portal.
De acordo com a Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) da universidade, foi realizada vigília para aumentar a segurança do sistema e, devido à necessidade de ajustes e reconfiguração do firewall, houve instabilidade no acesso à internet no decorrer do fim de semana, o que já foi normalizado.
Demandada pela reportagem, a Ufes confirmou, por nota, que "foram identificadas tentativas de tornar os sistemas da universidade inoperantes durante o final de semana, através da sobrecarga do tráfego da Internet". A instituição destacou que a STI mantém o monitoramento contínuo e disse que os dados estão em segurança.
Sistema da Ufes sofre tentativa de ataque hacker