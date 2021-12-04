Confira as praias liberadas e as impróprias para banho em Vitória

Banhistas ignoram aviso e se refrescam em praias impróprias para banho em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Dezembro chegou com sinal verde para banho nas praias de Vitória . De acordo com o relatório de balneabilidade elaborado pela Prefeitura de Vitória , dos dez pontos de monitoramento da qualidade da água ao longo da Praia de Camburi, nove estão liberados para os banhistas. Apenas o ponto 9, próximo ao canal, permanece interditado. O resultado vale até dia 9 de dezembro.

Todas as praias da Ilha do Boi, da Ilha do Frade, Curva da Jurema e Praia do Iate estão próprias para banho. O único ponto impróprio (bandeira vermelha) é o que fica próximo à Ilha do Frade, na Praia do Canto.

Banhistas ignoram bandeira vermelha em praias de Vitória

A qualidade da água na orla de Vitória é verificada semanalmente. Segundo a prefeitura, desde janeiro, dos 21 pontos monitorados entre Jardim Camburi e a Ilha do Boi, 12 ficaram próprios para banho em mais de 90% dos períodos analisados. Outros sete registraram bandeira verde entre 70% e 86% do período.

Somente dois (o ponto 20, na Praça do Papa, e 21, na Enseada do Suá) estiveram na maior parte do tempo classificados com bandeira vermelha.

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Neste sábado (04), jovens se refrescavam do calor na Enseada do Suá, ignorando a bandeira vermelha. Mergulhar na água imprópria para banho pode trazer prejuízos à saúde.

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Segundo o secretário de Meio Ambiente, Tarcísio Föeger, a fiscalização de ligações irregulares de esgoto à rede de drenagem tem ajudado a melhorar os índices de balneabilidade em Vitória.

"Neste ano, com o trabalho de monitoramento, fiscalização e intervenções, conseguimos a maior série histórica de balneabilidade de Vitória. Isso representa qualidade de vida, saúde para a população, preservação do meio ambiente e estímulo à economia e aos negócios em importantes segmentos, como o turismo", disse.

Confira as praias liberadas para banho em Vitória:

Balneabilidade em Vitória Crédito: Prefeitura de Vitória

BANDEIRA VERDE



Praia de Camburi: dez dos nove pontos analisados têm boa qualidade para banho. A exceção é o ponto 9, próximo ao canal e à estátua de Iemanjá.

dez dos nove pontos analisados têm boa qualidade para banho. A exceção é o ponto 9, próximo ao canal e à estátua de Iemanjá. Ilha do Boi

Ilha do Frade

Curva da Jurema

Praia do Iate Os pontos liberados para banho em Vitória são:

BANDEIRA VERMELHA

Os pontos considerados impróprios para banho neste momento são: Ponto 11 - próximo a Ilha do Frade, na Praia do Canto Ponto 21 - embaixo da Terceira Ponte, na Enseada do Suá Ponto 20 - ao lado da Capitania dos Portos, na Enseada do Suá

PONTOS PERMANENTEMENTE INTERDITADOS

Ponto 9 - em Camburi, próximo ao canal Ponto 23 - próximo à Ponte da Passagem, em Santa Luzia Ponto 22 - próximo a academia popular, em Santo Antônio Ponto 24 - em Jesus de Nazareth