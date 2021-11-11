Serra alerta banhistas sobre caravelas-portuguesas nas praias

Caravela-portuguesa encontrada em praia de Manguinhos, na Serra Crédito: Divulgação/Semma-PMS

Um organismo vivo, conhecido como caravela-portuguesa, foi encontrado na praia de Manguinhos, na Serra . Segundo a Secretaria de Meio Ambiente do município, o aparecimento do ser é esperado para este período do ano, portanto, é necessário cuidado. A caravela-portuguesa pode queimar a pele das pessoas que tiverem contato com ela. Esse é um mecanismo de defesa do animal.

Segundo a secretaria, é fundamental evitar ao máximo o contato. Por ser uma espécie colorida, pode chamar a atenção de crianças, que reagem tentando pegar o animal. Por isso, é preciso se atentar e observar a região da praia, para evitar problemas.

Caso o organismo seja avistado, é necessário manter distância. Além disso, se houver uma grande quantidade na área, é recomendado evitar entrar na água.

O QUE FAZER CASO HAJA CONTATO COM A CARAVELA-PORTUGUESA?

Caso o contato com o organismo não possa ser evitado e isso gere uma queimadura, é indicado lavar o local com água do mar, evitando o contato das mãos e, posteriormente, fazer uso de vinagre para neutralizar a ação da toxina. Com as dores persistindo, é indicado procurar um médico.