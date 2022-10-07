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Alerta

Facebook: Um milhão de senhas foram roubadas por apps maliciosos, diz Meta

Segundo a empresa, o objetivo era roubar dados confidenciais, sobretudo usuário e senha da rede social e de outros serviços. Mais de 400 apps maliciosos foram identificados nos sistemas Android e iOS
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 out 2022 às 15:37

Publicado em 07 de Outubro de 2022 às 15:37

A Meta, empresa-mãe do Facebook, informou nesta sexta-feira (7) que cerca de um milhão de nomes de usuários e senhas da rede social foram comprometidos. Os perfis afetados serão notificados nos próximos dias.
Segundo a empresa, os "culpados" foram aplicativos terceiros, baixados em tablets, celulares e computadores, diretamente nas lojas da Apple e do Google. Devido a falhas de segurança, esses apps conseguiam acessar as informações de login.
"Esses aplicativos estavam presentes na Google Play Store e na App Store da Apple, e se passavam por ferramentas de edição de fotos, jogos, VPN e outros serviços", diz o comunicado da Meta.
Facebook
Facebook: nesta sexta-feira (7), a Meta informou que cerca de um milhão de usuários e senhas da rede social foram comprometidos Crédito: Reuters | Folhapress
Foram identificados mais de 400 aplicativos maliciosos, nos sistemas Android e iOS (do iPhone e iPad). Mais de 40% deles eram falsos editores de fotos; alguns eram simples utilitários, como uma lanterna mais potente.
Mas o verdadeiro objetivo era roubar dados confidenciais, principalmente credenciais (usuário e senha) do Facebook e de outros serviços. Uma vez instalados, os apps solicitavam login em uma rede social ou e-mail para serem utilizados.
"Vamos avisar um milhão de pessoas que podem ter sido expostas a esses aplicativos, o que não quer dizer necessariamente que tenham sido hackeadas", disse David Agranovich, diretor da equipe de segurança cibernética da Meta, durante entrevista coletiva.
A empresa já informou a Apple e o Google sobre as falhas e os aplicativos, para facilitar a remoção em suas lojas.
Procurado pela reportagem, o Facebook ainda não se manifestou.

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