Roubo de perfil no Facebook e no Instagram: o que fazer?

A exposição de dados e informações pessoais na internet exige cautela. O espaço digital não é terra sem lei, portanto, há regras para funcionamento e compartilhamento de conteúdo. Mas as brechas deixadas pelos usuários podem resultar em golpes. Em um ambiente voltado para a comunicação entre amigos, familiares e colegas de trabalho, é preciso sempre tomar cuidado para que a privacidade não saia do controle.
Especialista em tecnologia e comentarista do quadro CBN e a Teconologia, da CBN Vitória, Gilberto Sudré identifica que os golpes podem ser aplicados por meio de links compartilhados. Ao clicar, acreditando ser algo relevante, o usuário permite acesso aos dados pessoais. Há também um formato de golpe com o número de telefone celular. Com acesso ao telefone privado, o golpista pode habilitar a entrada em redes sociais.
"Os golpistas estão interessados em invadir perfis que têm uma grande popularidade. Ultimamente, eles têm usado as contas para fazer propagandas de produtos baratos que na verdade não existem, enganando as pessoas"
Entrevista com Gilberto Sudré, comentarista do quadro CBN e a Tecnologia
VEJA O QUE FAZER PARA EVITAR TER PERFIL INVADIDO:
AUTENTICAÇÃO EM DOIS FATORES
Ao fazer uma nova conta em uma rede social, varie entre números e letras, minúsculas e maiúsculas. Veja se a própria plataforma avalia a sua escolha como uma senha forte.
Tenha um pé atrás com ligações, mensagens e links. Não clique em qualquer item que receber. Isso pode ser um risco para a sua segurança. Não passe informações pelo telefone celular. Desconfie também de ofertas e promoções.
As redes sociais como Instagram, Facebook e WhatsApp Web oferecem a autenticação em dois fatores, uma forma de garantir ainda mais segurança. A estratégia dificulta invasão de contas e acesso aos dados pessoais. Saiba como fazer isso no Instagram.
FUI VÍTIMA DE GOLPE! E AGORA?
FACEBOOK: Gilberto Sudré explica que o usuário, caso tenha a autenticação em dois fatores, sempre será notificado caso alguém tente entrar na conta. Assim fica mais fácil ter controle em ocasiões que ofereçam riscos. Saiba como:
- Caso você esteja fora da conta, clique em "esqueci a senha", depois em "preciso de ajuda". Por ali você pode conseguir recuperar a senha com base no e-mail ou telefone cadastrados.
- Se você ainda consegue abrir a conta no Facebook, procure facebook.com/hacked. A página facilita a recuperação da conta invadida.
INSTAGRAM: Primeiro, busque a autenticação em dois fatores. Caso tenha tido a conta invadida, busque ainda dentro do Instagram recuperar suas informações. Saiba como:
- Notou que a sua conta foi invadida? Faça o logoff, saia da conta. Ao sair, repare que há uma opção de "obter ajuda para entrar". Clique nessa opção;
- Adicione o e-mail que foi utilizado quando você criou o perfil. Ao avançar, pressione em "preciso de mais ajuda";
- Essa é a hora de informar ao Instagram que você foi hackeado. Haverá a opção de colocar um novo endereço de e-mail, que só você tem acesso;
- Um código de segurança chegará por e-mail. Além da chave, o Instagram irá solicitar uma foto sua, para garantir, de acordo com uma comparação de imagens, que você é o dono da conta.