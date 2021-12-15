Roubo de perfil no Facebook e no Instagram: o que fazer?

A exposição de dados e informações pessoais na internet exige cautela. O espaço digital não é terra sem lei, portanto, há regras para funcionamento e compartilhamento de conteúdo. Mas as brechas deixadas pelos usuários podem resultar em golpes. Em um ambiente voltado para a comunicação entre amigos, familiares e colegas de trabalho, é preciso sempre tomar cuidado para que a privacidade não saia do controle.