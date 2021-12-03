Levantamento aponta ranking dos emojis mais usados em 2021

Você tem um emoji preferido? A Unicode Consortium, organização que padroniza códigos dos emojis, divulgou na última quinta-feira (2) um ranking dos ícones mais usados ao redor do mundo em 2021.

O Whatsapp disponibiliza uma série de emojis; ranking mostra os preferidos Crédito: Reprodução | Internet

Segundo o grupo, 92% do público virtual usa emojis. Com ampla vantagem, o campeão de uso é o "chorando de rir" — ele representou 5% do uso das reações no ano.

Como divulgado pelo portal G1 , a Unicode apontou ainda que, embora existam mais de 3,6 mil opções de emojis, o top 100 corresponde a 82% do uso total. Os ícones que podem ser usados em diversas situações acabam dominando, enquanto os mais específicos são lembrados com menos frequência.

Apesar de o grupo conhecer o que caiu no gosto do público, ainda assim, pretende continuar lançando mais opções — em setembro passado, eles anunciaram 37 novos emojis. De acordo com a organização, o ranking é definido com base na frequência mediana do uso dos emojis a partir de diversas fontes.

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