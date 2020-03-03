Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • EUA cortam juros para conter efeitos negativos do coronavírus
Resfriado econômico

EUA cortam juros para conter efeitos negativos do coronavírus

Decisão do Banco Central americano teve efeito no câmbio e também provocou reação na bolsa brasileira

Publicado em 03 de Março de 2020 às 13:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2020 às 13:37
Bolsa de valores: Ibovespa reagiu na manhã desta terça-feira, após anúncio da redução da taxa de juros Crédito: IStock
O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) anunciou nesta terça-feira, 3, em medida extraordinária, que decidiu cortar os juros dos fed funds em 50 pontos-base, para a faixa entre 1,0% e 1,25%. A instituição diz em breve comunicado que os fundamentos para a economia dos Estados Unidos "continuam fortes", mas que o coronavírus representa "riscos à atividade econômica".

Veja Também

Entenda por que a Selic baixa é importante para a economia

ES corre risco de viver nova crise econômica por causa do coronavírus

"Diante desses riscos e em apoio à busca das metas de máximo emprego e estabilidade de preços, o Comitê Federal de Mercado Aberto decidiu hoje reduzir a faixa dos fed funds", diz a nota. "O Comitê monitora de perto os acontecimentos e suas implicações para a perspectiva econômica e usará todos os instrumentos para agir como apropriado para apoiar a economia", ressalta o texto. O comunicado informa ainda que a decisão de política monetária desta terça foi unânime.
O Ibovespa renovou a máxima e ultrapassou os 108 mil pontos logo após o inesperado corte na taxa de juros americana. Às 12h24, o Ibovespa subia 1,49%, chegando a 108.211,97 pontos, depois de atingir a máxima de 108.702,84 pontos, acompanhando a alta acima de 1% em Nova York. A decisão do Fed também afetou o câmbio: o dólar, que chegou à máxima de R$ 4,5084, teve uma queda momentânea, para voltar a subir em seguida, com menos força. No mesmo horário acima, a alta era de 0,14%, com cotação de R$ 4,4939.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Flamengo vence Bahia, homenageia Oscar Schmidt e chega à vice-liderança
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo de ginástica rítmica
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo
Imagem de destaque
6 dicas para aproveitar espaços pequenos com conforto e eficiência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados