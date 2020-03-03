EUA cortam juros para conter efeitos negativos do coronavírus

"Diante desses riscos e em apoio à busca das metas de máximo emprego e estabilidade de preços, o Comitê Federal de Mercado Aberto decidiu hoje reduzir a faixa dos fed funds", diz a nota. "O Comitê monitora de perto os acontecimentos e suas implicações para a perspectiva econômica e usará todos os instrumentos para agir como apropriado para apoiar a economia", ressalta o texto. O comunicado informa ainda que a decisão de política monetária desta terça foi unânime.

O Ibovespa renovou a máxima e ultrapassou os 108 mil pontos logo após o inesperado corte na taxa de juros americana. Às 12h24, o Ibovespa subia 1,49%, chegando a 108.211,97 pontos, depois de atingir a máxima de 108.702,84 pontos, acompanhando a alta acima de 1% em Nova York. A decisão do Fed também afetou o câmbio: o dólar, que chegou à máxima de R$ 4,5084, teve uma queda momentânea, para voltar a subir em seguida, com menos força. No mesmo horário acima, a alta era de 0,14%, com cotação de R$ 4,4939.