Em entrevista, Guedes questiona por que não é possível vender praias

SÃO PAULO - O ministro da Economia, Paulo Guedes , questionou por que não é possível leiloar praias brasileiras. Em participação no Flow Podcast na terça-feira (27), Guedes criticou a má gestão pública, afirmou que a União possui "trilhões" de ativos que não são usados e perguntou por que um "grupo de fora", interessado em oferecer US$ 1 bilhão por uma praia brasileira, não poderia fazer o negócio.

"O caso do Brasil é um caso clássico de má gestão. Tem trilhões de ativos mal usados", começou o ministro.

Paulo Guedes diz que tem sensação de dever cumprido à frente do Ministério da Economia Crédito: Fábio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

E completou: "Por exemplo, tem um grupo de fora que quer comprar uma praia numa região importante do Brasil, quer pagar US$ 1 bilhão. Aí você chega lá, pergunta: vem cá, vamos fazer o leilão dessa praia? Não, não pode. Por quê? Isso é da Marinha. Você fala: e quanto a gente recebe por isso aí? A gente pinta lá o quartel deles uma vez por ano. Como é que pode um negócio desses? É muito mal gerido o troço. Não é de ninguém, quando é do governo não é de ninguém."

Na entrevista, Guedes também afirmou que sairá com o sentimento de dever cumprido caso o presidente Jair Bolsonaro não consiga a reeleição em outubro.

Nesta quarta-feira (28), durante participação no programa Pânico, da Jovem Pan, o ministro afirmou que o teto de gastos impediu o crescimento econômico do governo. Segundo ele, as afirmações que a regra fiscal foi desrespeitada são fake news. "Disseram que furamos o teto. Isso é fake news. O teto era pra governo não crescer e não estávamos crescendo", apontou.

Segundo Guedes, o teto de gastos era uma obra inacabada, uma casa sem paredes, com o chão comprimindo o teto com o aumento de despesas.

O ministro da Economia também argumentou que o Congresso precisa reassumir o orçamento público. "Fizemos em tempos de guerra o que os políticos não fazem em períodos de paz. A classe política mantém 96% do orçamento carimbado e briga por 4%", disse.

Apesar das críticas, Guedes declarou que nunca recebeu qualquer proposta indecorosa. "Não vi nenhuma proposta indecente no governo, se acontece no subterrâneo é outra conversa", declarou

CRESCIMENTO ECONÔMICO DOS GOVERNOS DE LULA

O ministro da Economia afirmou também que o crescimento econômico dos dois mandatos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ocorreu na esteira da estabilização atingida pelo País por meio do Plano Real . Segundo ele, Lula teve seus méritos por incluir os mais necessitados no orçamento público, por meio do Bolsa Família , mas a gestão Bolsonaro aumentou o gasto com benefícios sociais de 0,4% do Produto Interno Bruto (PIB) para 1,5%.

"Lula conseguiu crescer na esteira da estabilização anterior, mas logo acabou o gás", disse Guedes.