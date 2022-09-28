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Petrobras reduz preço de venda de querosene de aviação (QAV)

Ajuste que passa a valer a partir de sábado (1°) é a terceira redução seguida desde agosto realizada pela petroleira
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

28 set 2022 às 11:29

Publicado em 28 de Setembro de 2022 às 11:29

Aeronave executiva: compra de aviões cresce no Brasil
O querosene de aviação (QAV) é o combustível utilizado em aviões e helicópteros com motores à turbina Crédito: Reprodução | Força Aérea Brasileira
Petrobras anunciou nesta quarta-feira (28) que vai reduzir o preço de venda do querosene de aviação (QAV) às distribuidoras em 0,84%. O reajuste passará a valer a partir de sábado, 1° de outubro. Essa é a terceira redução seguida nos preços do QAV, que já haviam sido reduzidos em 10,4% em setembro, e em 2,6% em agosto.
Em nota a companhia disse que “conforme prática que remonta os últimos 20 anos, os ajustes de preços de QAV são mensais e definidos por meio de fórmula contratual negociada com as distribuidoras”.
Ainda de acordo com o comunicado da empresa, os preços buscam equilíbrio com o mercado internacional e acompanham as variações do valor do produto e da taxa de câmbio.
A Petrobras vem anunciando cortes nos preços de outros produtos, como gasolina, diesel e gás de cozinha (GLP) nas últimas semanas. A Petrobras comercializa o QAV produzido em suas refinarias ou importado apenas para as distribuidoras.

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São as distribuidoras que, por sua vez, transportam e comercializam o produto para as empresas de transporte aéreo e outros consumidores finais nos aeroportos, ou para os revendedores. Distribuidoras e revendedores são os responsáveis pelas instalações nos aeroportos e pelos serviços de abastecimento.
“O mercado brasileiro é aberto à livre concorrência e não existem restrições legais, regulatórias ou logísticas para que outras empresas atuem como produtores ou importadores de QAV”, ressaltou a Petrobras, na nota.

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