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Diesel mais barato

Petrobras reduz preço de venda do diesel para distribuidoras

O preço médio de venda do diesel terá uma redução de R$ 0,30 por litro a partir desta terça-feira (20)
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

19 set 2022 às 12:47

Publicado em 19 de Setembro de 2022 às 12:47

Fachada da Petrobras. Empresa anuncia reajustas de gasolina e diesel
Fachada da Petrobras Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
A partir desta terça-feira (20), o preço médio de venda de diesel A da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 5,19 para R$ 4,89 por litro, uma redução de R$ 0,30 a cada litro.
Segundo a companhia, a redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio.
No comunicado, divulgado nesta segunda-feira (19), a empresa informa que a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 4,67, em média, para R$ 4,40 a cada litro vendido na bomba, considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel A e 10% de biodiesel para a composição do combustível comercializado nos postos.

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