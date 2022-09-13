Funcionário suspeito de furtar e vender gasolina de posto é preso em Viana

Posto de combustíveis: em Viana, um funcionário foi autuado em flagrante suspeito de desviar e vender gasolina Crédito: Carlos Alberto Silva

O funcionário de um posto de combustíveis foi preso em flagrante por suspeita de furto, armazenamento e desvio de centenas de litros de gasolina que estavam em um caminhão da empresa, estacionado na residência onde ele mora no bairro Industrial, em Viana , na noite desta segunda-feira (12). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil , o homem estaria vendendo o combustível, de propriedade do estabelecimento, por R$ 3 o litro.

O produto era vendido em galões de 20 litros e os interessados iam à casa do suspeito para comprar. Um dos clientes foi flagrado no momento em que o motorista foi detido. Ele confessou ter comprado 100 litros de gasolina divididos em cinco reservatórios, por R$ 3 o litro.

Consta no boletim de ocorrência que a Polícia Civil foi até a casa do suspeito checar a informação de que o funcionário do posto, que atua como motorista, estaria desviando o combustível de forma perigosa e clandestina.

A Polícia Civil, então, acionou o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES). Durante abordagem a um veículo, os policiais encontraram os 100 litros no porta-malas.

Após a identificação da carga, os policiais entraram na residência e encontraram mais 40 litros de gasolina estocados em outros dois galões. Havia ainda outros galões vazios.

O motorista recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia. Ele pagou fiança de R$ 1 mil e foi liberado após prestar depoimento.

Polícia Civil informou que o suspeito que estava comprando o combustível foi ouvido e liberado após a autoridade policial entender que não havia elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento.

O suspeito de 55 anos, responsável por vender o combustível, foi autuado em flagrante por furto e liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.

A Gazeta, a Procurada por, a Polícia Militar informou que não registrou a ocorrência.