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R$ 3 o litro

Funcionário suspeito de furtar e vender gasolina de posto é preso em Viana

Segundo ocorrência da PC, motorista estaria vendendo a gasolina armazenada no caminhão da empresa por R$ 3 o litro. Um dos clientes foi abordado no momento da compra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2022 às 13:24

Publicado em 13 de Setembro de 2022 às 13:24

Postos de gasolina
Posto de combustíveis: em Viana, um funcionário foi autuado em flagrante suspeito de desviar e vender gasolina Crédito: Carlos Alberto Silva
O funcionário de um posto de combustíveis foi preso em flagrante por suspeita de furto, armazenamento e desvio de centenas de litros de gasolina que estavam em um caminhão da empresa, estacionado na residência onde ele mora no bairro Industrial, em Viana, na noite desta segunda-feira (12). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, o homem estaria vendendo o combustível, de propriedade do estabelecimento, por R$ 3 o litro.
O produto era vendido em galões de 20 litros e os interessados iam à casa do suspeito para comprar. Um dos clientes foi flagrado  no momento em que o motorista foi detido. Ele confessou ter comprado 100 litros de gasolina divididos em cinco reservatórios, por R$ 3 o litro.
Consta no boletim de ocorrência que a Polícia Civil foi até a casa do suspeito checar a informação de que o funcionário do posto, que atua como motorista, estaria desviando o combustível de forma perigosa e clandestina.
A Polícia Civil, então, acionou o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES). Durante abordagem a um veículo, os policiais encontraram os 100 litros no porta-malas.
Após a identificação da carga, os policiais entraram na residência e encontraram mais 40 litros de gasolina estocados em outros dois galões. Havia ainda outros galões vazios.
O motorista recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia. Ele pagou fiança de R$ 1 mil e foi liberado após prestar depoimento.
A Polícia Civil informou que o suspeito que estava comprando o combustível foi ouvido e liberado após a autoridade policial entender que não havia elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento.
O suspeito de 55 anos, responsável por vender o combustível, foi autuado em flagrante por furto e liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Militar informou que não registrou a ocorrência.
A reportagem também tenta contato com a rede responsável pelo posto de combustíveis.

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