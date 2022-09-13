Foragido por assassinatos, roubos e tráfico é preso no Norte do ES

Emanoel foi preso em um esconderijo em Linhares Crédito: Divulgação/PCES

Os policiais localizaram a casa onde Emanoel estava escondido e cercaram o imóvel. Ao notar a presença deles, o homem conseguiu pular a janela e correu. Ele estava armado e atirou contra a polícia, que revidou os disparos. O criminoso acabou baleado nas nádegas por um tiro que também atingiu a bexiga.

Segundo o titular da Delegacia Regional de Linhares, Fabrício Lucindo, no residência onde o indivíduo estava escondido foram apreendidas drogas e munições. O delegado disponibilizou imagens do momento da prisão. Veja:

EXTENSA LISTA DE CRIMES

Segundo a Polícia Civil, entre fevereiro e abril de 2020, Emanoel matou duas pessoas e tentou matar outras duas. No dia 25 de fevereiro, no bairro Aviso, ele baleou dois homens e um deles morreu. Já no dia 5 de abril, no Centro de Linhares, assassinou Wellington Oliveira de Almeida e atingiu outro homem, de 33 anos, que sobreviveu.

Já em 2021, o “Negão da Junal” tentou matar dois indivíduos, que sobreviveram. Depois, no dia 20 de abril do ano passado, o ele baleou um homem de 54 anos, no Centro de Linhares. No último dia 5 de dezembro, o suspeito baleou um homem de 25 anos, no bairro Pontal do Ipiranga, no município.

Segundo as investigações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa ( DHPP ) de Linhares, no início deste ano, o suspeito ainda matou uma mulher e tentou matar um homem. Um adolescente de 17 anos também foi baleado pelo suspeito no dia 10 de janeiro, no bairro Araçá. A última vítima foi Dilcemara Silvares Alves, de 29 anos, assassinada no dia 6 de março, no bairro Aviso.

Além dos assassinatos e tentativas de homicídio, Emanoel é investigado por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e roubos. Ele foi encaminhado ao Hospital Geral de Linhares (HGL), onde recebeu atendimento médico. Depois, ele foi levado para a penitenciária regional do município.