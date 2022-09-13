Foragido por assassinatos, roubos e tráfico é preso no Norte do ES

Apontado como um dos criminosos mais procurados do Espírito Santo, Emanoel Robson Chagas Silva, de 37 anos, conhecido como “Negão da Junal”, foi preso pela Polícia Civil na madrugada desta terça-feira (13), na localidade de Quartel de Cima, em Linhares, no Norte do Estado. Segundo a corporação, ele é investigado por diversos crimes, como homicídios, roubos e tráfico de drogas.
Os policiais localizaram a casa onde Emanoel estava escondido e cercaram o imóvel. Ao notar a presença deles, o homem conseguiu pular a janela e correu. Ele estava armado e atirou contra a polícia, que revidou os disparos. O criminoso acabou baleado nas nádegas por um tiro que também atingiu a bexiga.
Segundo o titular da Delegacia Regional de Linhares, Fabrício Lucindo, no residência onde o indivíduo estava escondido foram apreendidas drogas e munições. O delegado disponibilizou imagens do momento da prisão. Veja:
EXTENSA LISTA DE CRIMES
Segundo a Polícia Civil, entre fevereiro e abril de 2020, Emanoel matou duas pessoas e tentou matar outras duas. No dia 25 de fevereiro, no bairro Aviso, ele baleou dois homens e um deles morreu. Já no dia 5 de abril, no Centro de Linhares, assassinou Wellington Oliveira de Almeida e atingiu outro homem, de 33 anos, que sobreviveu.
Já em 2021, o “Negão da Junal” tentou matar dois indivíduos, que sobreviveram. Depois, no dia 20 de abril do ano passado, o ele baleou um homem de 54 anos, no Centro de Linhares. No último dia 5 de dezembro, o suspeito baleou um homem de 25 anos, no bairro Pontal do Ipiranga, no município.
Segundo as investigações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, no início deste ano, o suspeito ainda matou uma mulher e tentou matar um homem. Um adolescente de 17 anos também foi baleado pelo suspeito no dia 10 de janeiro, no bairro Araçá. A última vítima foi Dilcemara Silvares Alves, de 29 anos, assassinada no dia 6 de março, no bairro Aviso.
Além dos assassinatos e tentativas de homicídio, Emanoel é investigado por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e roubos. Ele foi encaminhado ao Hospital Geral de Linhares (HGL), onde recebeu atendimento médico. Depois, ele foi levado para a penitenciária regional do município.
Atualização
14/09/2022 - 6:45
A Polícia Civil detalhou a ficha criminal de Emanoel Robson Chagas Silva, que contém diversos homicídios cometidos em Linhares. O texto foi atualizado.