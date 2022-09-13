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Membros de facções

Traficantes envolvidos em ataques armados na Grande Vitória são presos

Prisões de Carlos André Soares, Clebson Santos e Patrick Alexandre aconteceram na segunda-feira (12), enquanto Wagner Mendes foi preso no último dia 4
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2022 às 11:40

Publicado em 13 de Setembro de 2022 às 11:40

À esquerda, Carlos André Soares Nascimento. À direita, Clebson de Souza Santos
Carlos André e Clebson, que têm envolvimento com facções e ataques na Grande Vitória, foram presos na segunda (12) Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Quatro traficantes que são membros de facções criminosas e têm envolvimento em ataques armados na Grande Vitória foram presos pela Polícia Militar. Um dos criminosos foi encontrado no início de setembro e os outros três foram detidos na segunda-feira (12).
Clebson de Souza Santos, vulgo Negão, e Carlos André Soares Nascimento Filho, conhecido como Aranha, têm ligação com a facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP). Já Patrick Alexandre de Jesus da Silva, que usa o apelido de PK, tem envolvimento com a organização conhecida como Tropa do Quiabo e foi preso em Cariacica. Os três foram detidos na segunda-feira (12).
Já Wagner Mendes, de 38 anos, conhecido como Dedego, é apontado como um dos líderes da facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV). Ele foi preso em Divino de São Lourenço, município do Caparaó capixaba, no último dia 4. 
Segundo informações da Polícia Militar, Clebson e Carlos André estão envolvidos em confrontos armados pelo comando do tráfico de drogas no bairro Morada da Barra, em Vila Velha. Com eles, foram apreendidos um revólver calibre 38 e uma pistola calibre 380. Ambos foram levados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.
Patrick Alexandre, por sua vez, é apontado pela polícia como autor de homicídios na região de Porto Novo e Flexal I, em Cariacica. A PM também informa que o detido esteve envolvido em troca de tiros com guarnições da força tática do 7º Batalhão, quando ele e mais nove criminosos armados invadiram o bairro Santa Rosa, também em Cariacica.
Wagner Mendes foi preso em uma residência no Caparaó capixaba
Wagner Mendes foi preso em uma residência no Caparaó capixaba Crédito: Polícia Militar
O coronel Douglas Caus, comandante-geral da Polícia Militar, afirmou que Wagner Mendes deixou o sistema penitenciário em uma "saidinha" do Dia das Mães, em maio, e não retornou.
"Ele tinha toda a região de Vila Velha e Cariacica comandada, principalmente nos crimes de tráfico de drogas, armas e munições. Tinha várias condenações por tráfico de drogas, sequestro, roubo, homicídio... Enfim, uma lista imensa de crimes praticados contra a sociedade capixaba", destacou Caus.
Consta no portal do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que o foragido foi condenado a mais de 26 anos de prisão, em regime fechado, pelos crimes de assalto, homicídio e tráfico de drogas.

OUTRAS PRISÕES DE LIDERANÇAS

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, destacou ainda outras três prisões, realizadas nos últimos dias. A primeira foi no dia 22 de agosto, quando Reinaldo Dias de Oliveira Junior, chefe do tráfico de Jaburuna, em Vila Velha, foi capturado em Dom João Batista, enquanto tentava dar um ataque junto a comparsas.
Pouco depois, no dia 24 de agosto, outras duas prisões importantes: a de Weglas Lima de Araújo e a de David Jordan Machado de Oliveira, conhecido como "Playboy".
Segundo o comandante, Weglas tinha dois mandados de prisão por homicídio e um por tráfico de drogas. Ele estava no bairro Jardim Botânico, em Cariacica, com um fuzil e duas pistolas, e admitiu para os policiais que estava se preparando para dar um ataque no Morro do Quiabo. De acordo com as investigações, o criminoso era uma das lideranças do PCV. 
Já David Jordan foi preso em Ataíde, Vila Velha, com mandado de prisão em aberto por homicídio. Segundo as investigações, ele tinha ligação com o tráfico de Dom João Batista e Ilha das Flores, e ainda atuava com o fornecimento de armas para o PCV. 

Atualização

13/09/2022 - 8:25
Durante a tarde, a Polícia Militar concedeu uma entrevista coletiva e destacou três prisões recentes e importantes: de Reinaldo Dias de Oliveira Junior, Weglas Lima de Araújo e David Jordan Machado de Oliveira. O texto foi atualizado com as informações.

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