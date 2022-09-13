Traficantes envolvidos em ataques armados na Grande Vitória são presos

Carlos André e Clebson, que têm envolvimento com facções e ataques na Grande Vitória, foram presos na segunda (12) Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Quatro traficantes que são membros de facções criminosas e têm envolvimento em ataques armados na Grande Vitória foram presos pela Polícia Militar . Um dos criminosos foi encontrado no início de setembro e os outros três foram detidos na segunda-feira (12).

Clebson de Souza Santos, vulgo Negão, e Carlos André Soares Nascimento Filho, conhecido como Aranha, têm ligação com a facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP). Já Patrick Alexandre de Jesus da Silva, que usa o apelido de PK, tem envolvimento com a organização conhecida como Tropa do Quiabo e foi preso em Cariacica. Os três foram detidos na segunda-feira (12).

Segundo informações da Polícia Militar , Clebson e Carlos André estão envolvidos em confrontos armados pelo comando do tráfico de drogas no bairro Morada da Barra, em Vila Velha. Com eles, foram apreendidos um revólver calibre 38 e uma pistola calibre 380. Ambos foram levados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

Patrick Alexandre, por sua vez, é apontado pela polícia como autor de homicídios na região de Porto Novo e Flexal I, em Cariacica. A PM também informa que o detido esteve envolvido em troca de tiros com guarnições da força tática do 7º Batalhão, quando ele e mais nove criminosos armados invadiram o bairro Santa Rosa, também em Cariacica.

Wagner Mendes foi preso em uma residência no Caparaó capixaba Crédito: Polícia Militar

O coronel Douglas Caus, comandante-geral da Polícia Militar , afirmou que Wagner Mendes deixou o sistema penitenciário em uma "saidinha" do Dia das Mães, em maio, e não retornou.

"Ele tinha toda a região de Vila Velha e Cariacica comandada, principalmente nos crimes de tráfico de drogas, armas e munições. Tinha várias condenações por tráfico de drogas, sequestro, roubo, homicídio... Enfim, uma lista imensa de crimes praticados contra a sociedade capixaba", destacou Caus.

Consta no portal do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que o foragido foi condenado a mais de 26 anos de prisão, em regime fechado, pelos crimes de assalto, homicídio e tráfico de drogas.

OUTRAS PRISÕES DE LIDERANÇAS

Pouco depois, no dia 24 de agosto, outras duas prisões importantes: a de Weglas Lima de Araújo e a de David Jordan Machado de Oliveira, conhecido como "Playboy".

Segundo o comandante, Weglas tinha dois mandados de prisão por homicídio e um por tráfico de drogas. Ele estava no bairro Jardim Botânico, em Cariacica , com um fuzil e duas pistolas, e admitiu para os policiais que estava se preparando para dar um ataque no Morro do Quiabo. De acordo com as investigações, o criminoso era uma das lideranças do PCV.

Já David Jordan foi preso em Ataíde, Vila Velha, com mandado de prisão em aberto por homicídio. Segundo as investigações, ele tinha ligação com o tráfico de Dom João Batista e Ilha das Flores, e ainda atuava com o fornecimento de armas para o PCV.