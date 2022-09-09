Gasolina no ES volta a ser vendida abaixo de R$ 5 após 19 meses

Gasolina encontrada a R$4,97 em posto na Ilha do Príncipe, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Os motoristas estão desembolsando menos para encher o tanque de gasolina no Espírito Santo. O preço do combustível vem caindo e está mais barato em postos do Estado, se comparado com os primeiros meses do ano, após a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para combustíveis no Espírito Santo e de sucessivas reduções nos preços da Petrobras para as distribuidoras.

A Gazeta em postos da Grande Vitória e do interior mostra que em vários locais o litro já é vendido abaixo de R$ 5, patamar que não era visto há 19 meses, Um levantamento feito porem postos da Grande Vitória e do interior mostra que em vários locais o litro já é vendido abaixo de R$ 5, patamar que não era visto há 19 meses, em fevereiro de 2021 . Da data até junho de 2022, os preços dispararam e, em abril deste ano, o litro de gasolina beirava R$ 8 no Estado.

A redução vem sendo gradual de junho para cá. Nesses três meses, a reportagem identificou uma redução de até R$ 2,80 no preço da gasolina comum comparando os valores atuais com os cobrados em junho.

A maior queda foi registrada no Posto Conceição, em Linhares, onde o litro da gasolina custa nesta sexta-feira (9) R$ 4,79 para pagamento à vista. O preço no local no dia 20 de junho era de R$ 7,59. A redução representa queda de 36,89% no litro.

Gasolina a R$ 4,99 em posto na Praia do Canto, Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

A redução no preço também pode ser vista nas bombas dos postos da Grande Vitória. Na Capital, a gasolina comum é encontrada por até R$ 4,97 no Posto Ouro Negro, na Ilha do Príncipe, estabelecimento que em junho vendia o combustível por R$ 7,59 - uma queda de 34% no litro.

Nos postos consultados, o que apresentou menor queda no valor da gasolina foi o Darwin, em Divino Espírito Santo, Vila Velha. O combustível, que custava R$ 7,39 no dia 20 de junho, é vendido por R$ 5,05 nesta sexta-feira.

O valor acima dos R$ 5 também é encontrado em Cariacica, Viana, São Mateus e Colatina. O lugar com maior valor encontrado na apuração de A Gazeta é o Posto Santo Antônio, em Colatina: a gasolina comum é vendida por R$ 5,29. No mesmo posto, no dia 20 de junho deste ano, o combustível era vendido por R$ 7,99.

PREÇO DO DIESEL

O preço do diesel, em média, está em R$ 6,83 nos postos, nessa quinta-feira (8), segundo dados da Secretaria da Fazenda do Espírito Santo (Sefaz - ES).