Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tanque mais cheio

Gasolina no ES volta a ser vendida abaixo de R$ 5 após 19 meses

Após meses de alta acelerada nos preços, de junho para cá o litro do combustível passou a acumular queda de até R$ 2,80 no valor vendido em postos capixabas; veja levantamento
Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

09 set 2022 às 18:28

Publicado em 09 de Setembro de 2022 às 18:28

Gasolina
Gasolina encontrada a R$4,97 em posto na Ilha do Príncipe, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Os motoristas estão desembolsando menos para encher o tanque de gasolina no Espírito Santo. O preço do combustível vem caindo e está mais barato em postos do Estado, se comparado com os primeiros meses do ano, após a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para combustíveis no Espírito Santo e de sucessivas reduções nos preços da Petrobras para as distribuidoras.
Um levantamento feito por A Gazeta em postos da Grande Vitória e do interior mostra que em vários locais o litro já é vendido abaixo de R$ 5, patamar que não era visto há 19 meses, em fevereiro de 2021. Da data até junho de 2022, os preços dispararam e, em abril deste ano, o litro de gasolina beirava R$ 8 no Estado. 
A redução vem sendo gradual de junho para cá. Nesses três meses, a reportagem identificou uma redução de até R$ 2,80 no preço da gasolina comum comparando os valores atuais com os cobrados em junho. 
A maior queda foi registrada no Posto Conceição, em Linhares, onde o litro da gasolina custa nesta sexta-feira (9) R$ 4,79 para pagamento à vista. O preço no local no dia 20 de junho era de R$ 7,59. A redução representa queda de 36,89% no litro.
Gasolina
Gasolina a R$ 4,99 em posto na Praia do Canto, Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
A redução no preço também pode ser vista nas bombas dos postos da Grande Vitória. Na Capital, a gasolina comum é encontrada por até R$ 4,97 no Posto Ouro Negro, na Ilha do Príncipe, estabelecimento que em junho vendia o combustível por R$ 7,59 - uma queda de 34% no litro.
Nos postos consultados, o que apresentou menor queda no valor da gasolina foi o Darwin, em Divino Espírito Santo, Vila Velha. O combustível, que custava R$ 7,39 no dia 20 de junho, é vendido por R$ 5,05 nesta sexta-feira.
O valor acima dos R$ 5 também é encontrado em Cariacica, Viana, São Mateus e Colatina. O lugar com maior valor encontrado na apuração de A Gazeta é o Posto Santo Antônio, em Colatina: a gasolina comum é vendida por R$ 5,29. No mesmo posto, no dia 20 de junho deste ano, o combustível era vendido por R$ 7,99.

PREÇO DO DIESEL

O preço do diesel, em média, está em R$ 6,83 nos postos, nessa quinta-feira (8), segundo dados da Secretaria da Fazenda do Espírito Santo (Sefaz - ES).
O valor repassado da distribuidora aos postos foi de R$ 6,17. Neste mês, o menor valor médio do diesel aos consumidores finais foi de R$ 6,78 no último dia 04.

Veja Também

Inflação na Grande Vitória sobe em agosto, enquanto a do país cai

Lama no Rio Doce: ES pedirá bloqueio de valor bilionário de mineradoras

O que pensam os candidatos ao governo do ES sobre abandono escolar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo gasolina Vitória (ES) Combustíveis Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados