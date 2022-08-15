Petrobras reduz preços de venda de gasolina para as distribuidoras

A partir desta terça-feira (16), o preço médio de venda de gasolina A da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,71 para R$ 3,53 por litro, uma redução de R$ 0,18 por litro.
Em nota, a empresa informou que "essa redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio".
A Petrobras publica em seu site informações referentes à formação e composição dos preços de combustíveis ao consumidor. É possível conferir em https://precos.petrobras.com.br/.