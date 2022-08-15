Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Petrobras reduz preços de venda de gasolina para as distribuidoras
Combustíveis

Petrobras reduz preços de venda de gasolina para as distribuidoras

A partir desta terça-feira (16), o preço médio de venda de gasolina A da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,71 para R$ 3,53 por litro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2022 às 12:21

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 12:21

A partir desta terça-feira (16), o preço médio de venda de gasolina A da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,71 para R$ 3,53 por litro, uma redução de R$ 0,18 por litro.
Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,70, em média, para R$ 2,57 a cada litro vendido na bomba.
Fachada da Petrobras. Empresa anuncia reajustas de gasolina e diesel
Fachada da Petrobras Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
Em nota, a empresa informou que "essa redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio".
A Petrobras publica em seu site informações referentes à formação e composição dos preços de combustíveis ao consumidor. É possível conferir em https://precos.petrobras.com.br/.

Veja Também

Vídeo em posto de gasolina não prova crime eleitoral por parte do PT do Piauí

Grande Vitória tem deflação de 1,31% com ICMS menor da gasolina

Por que o preço da gasolina cai e o diesel continua caro?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

gasolina Petrobras Combustíveis Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem morre ao ser esfaqueado na rua em São Domingos do Norte
Filme dirigido por cineasta indígena terá sessão gratuita em Vitória
Filme dirigido por cineasta indígena terá sessão gratuita em Vitória
Imagem de destaque
Autismo: o lugar da psicanálise como uma das propostas clínicas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados