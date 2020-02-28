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Dados do IBGE

Em 12 estados, renda média per capita é menor que salário mínimo

Com maior concentração de servidores públicos, o DF tem rendimento 1,8 vezes maior que a média nacional. Os dados, que são usados para balizar a distribuição dos repasses do FPE, reforçam a concentração de renda entre os estados brasileiros

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 17:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2020 às 17:29
Todos os que têm rendimento médio mensal abaixo do salário mínimo, por exemplo, estão nas regiões Norte e Nordeste Crédito: Pixabay
Em 12 estados brasileiros, a renda média per capita ficou abaixo do salário mínimo em 2019, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira (28) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
Com maior concentração de servidores públicos, o Distrito Federal tem rendimento 1,8 vezes maior que a média nacional. Os dados, que são usados para balizar a distribuição dos repasses do FPE (Fundo de Participação dos Estados), reforçam a concentração de renda entre os estados brasileiros.
Todos os que têm rendimento médio mensal abaixo do salário mínimo, por exemplo, estão nas regiões Norte e Nordeste.
Segundo o IBGE, a renda média per capita no Brasil em 2019 foi de R$ 1.439. Com uma proporção maior da população empregada no serviço público, que paga salários melhores, os moradores do Distrito Federal recebem, em média, quase o dobro da média nacional: R$ 2.686.

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Em dezembro, segundo outra pesquisa do IBGE, o salário médio do servidor público com carteira (R$  3.901) era 1,8 vezes superior ao do empregado com carteira no setor privado (R$ 2.203). No Distrito Federal, o valor médio pago aos servidores com carteira foi ainda maior: R$ 8.620.
A renda média no Distrito Federal é mais de quatro vezes superior aos R$ 636 registrados no Maranhão, que tem o menor valor do país -o equivalente a 63% do salário mínimo vigente em 2019, de R$ 998. 
Além do Maranhão, outros 11 estados tiveram rendimento médio per capita abaixo do salário mínimo -por ordem decrescente de valor: Sergipe, Ceará, Paraíba, Bahia, Acre, Amapá, Amazonas, Piauí, Pará e Alagoas. Em 2014, ano oficial de início da recessão, eram nove: Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba, Acre, Pará, Ceará, Alagoas e o Maranhão, ainda na lanterna.
A diferença do Distrito Federal para a média nacional era maior, de 1,9 vez. O IBGE não deflaciona os dados desta pesquisa e, por isso, não é possível comparar a evolução dos rendimentos ao longo dos anos.
Segundo o instituto, os rendimentos domiciliares consideram a soma dos rendimentos recebidos do trabalho ou de outras fontes por cada morador no mês da entrevista.

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