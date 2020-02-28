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Reações do mercado

Bolsa cai abaixo dos 100 mil pontos e dólar bate os R$ 4,51

Este é o quinto pregão consecutivo em que a Bolsa brasileira registra baixa. Ibovespa chegou aos 99.950 pontos

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 16:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2020 às 16:32
Bolsa de Valores de São Paulo, a B3: dia de resultados ruins Crédito: MARIVALDO OLIVEIRA/AE
A Bolsa de Valores brasileira, a B3, opera novamente em forte queda nesta sexta-feira (28). Na mínima do dia, o Ibovespa recuou 3%, a 99.950 pontos, abaixo da marca histórica dos 100 mil pontos. No momento, o índice cede 2,2%.
Nos Estados Unidos, as Bolsas caem mais de 3% e na Europa, mais de 4%. Investidores no mundo todo seguem temendo que a rápida disseminação do novo coronavírus fora da China possa desencadear uma recessão global.

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No Brasil, o dólar sobe 0,73%, a R$ 4,51, novo recorde nominal (sem contar a inflação). Dentre emergentes, o real é a terceira divisa que mais se desvaloriza na sessão, atrás apenas dos pesos argentino e chileno.
Este é o quinto pregão consecutivo em que a Bolsa brasileira registra baixa. Desde a volta de feriado de Carnaval, a queda acumulada é de quase 10%. Na quinta (27), o Ibovespa fechou em recuo de 2,6%, a 102.983 pontos, enquanto o dólar subiu 0,6%, a R$ 4,77, chegando ao novo recorde nominal.

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