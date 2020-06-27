Efeitos econômicos da Covid-19 serão sentidos muito além de 2020, diz BCE

"As cadeias de valor globais já estão sendo testadas, a produtividade em muitos setores de serviços pode ser permanentemente afetada e alguns setores provavelmente nunca voltarão aos níveis anteriores à crise", alertou.

Para a dirigente, o curso atual da política monetária do BCE contribuiu "decisivamente" para aliviar as consequências financeiras e preservar empregos e investimentos na região. "Em suma, os benefícios de nossas medidas superam claramente seus custos", afirmou.

Schnabel defendeu o uso do Programa de Compras de Emergência de Pandemia (PEPP, na sigla em inglês) e disse que, até agora, não há sinais de que a resposta de política monetária do BCE tenha afetado significativamente a disciplina orçamentária dos governos ou criado um risco moral. "Isto significa que as medidas tomadas pelo BCE em resposta à crise foram necessárias, adequadas e proporcionadas para garantir a estabilidade dos preços na zona do euro", defendeu.