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Mercado financeiro

Carrefour recebe autorização do BC para atuar como banco

Braço financeiro do Grupo Carrefour já passa a integrar o Sistema Financeiro Nacional e emitir boletos próprios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2020 às 18:04

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 18:04

Carrefour
Carrefour Crédito: Reprodução
O Banco Carrefour, braço financeiro do Grupo Carrefour Brasil, recebeu o aval do Banco Central para operar como banco múltiplo.
A instituição, que já começou a emitir boletos para pagamento dos cartões Carrefour e Atacadão, também passa a integrar o Sistema Financeiro Nacional e poderá oferecer novas opções de crédito, investimentos e previdência privada.

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Em nota, a companhia também afirmou que já trabalha em novas soluções e que planeja a integração ao PIX, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, a ser lançado em novembro.
"Além de trazer muita eficiência para a nossa operação de cartão de crédito, essa implementação nos permite acelerar novas iniciativas e produtos financeiros, a ser um dos pioneiros do PIX e explorar outros ativos ainda não monetizados dentro do nosso ecossistema mercantil", afirmou o presidente do Banco Carrefour, Carlos Mauad.
Em outubro do ano passado, o grupo já havia entrado para o mercado de contas digitais ao adquirir 49% da fintech Ewally, plataforma que oferece pagamentos de contas, transferência de dinheiro, cobranças e recargas pelo celular.

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"Vamos trabalhar com ainda mais intensidade para que o Banco Carrefour continue sendo uma das principais ferramentas de inclusão financeira do mercado brasileiro", disse Mauad.
O Banco Carrefour já era responsável pela emissão e administração dos cartões Carrefour e Atacadão e pelos serviços de seguros do grupo.

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