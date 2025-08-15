Tarifaço

Eduardo Bolsonaro divulga encontro com secretário do Tesouro dos EUA

Haddad disse que a reunião que ele teria com Bessent para discutir a sobretaxa de 50% imposta aos produtos vendidos pelo Brasil foi cancelada

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 19:38

WASHINGTON - O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) divulgou uma foto com o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, durante um encontro realizado na última quarta-feira (13), em Washington. A reunião ocorreu no mesmo dia em que Bessent conversaria com seu equivalente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

"Na quarta-feira, 13 de agosto, tivemos uma excelente reunião com o Secretário do Tesouro, Scott Bessent. É uma oportunidade única poder falar sobre Brasil e Estados Unidos com alguém tão bem preparado. Obrigado, @SecScottBessent, pela receptividade e prestatividade. Que os laços de amizade entre o Brasil e os EUA se tornem ainda mais fortes", escreveu Eduardo nas redes sociais.

Eduardo Bolsonaro com o secretário norte-americano Scott Bessent Crédito: Eduardo Bolsonaro/X (antigo Twitter)

Na segunda-feira, Haddad disse que a reunião que ele teria com Bessent para discutir a sobretaxa de 50% imposta aos produtos vendidos pelo Brasil foi cancelada.

Em entrevista à GloboNews, o ministro atribuiu o cancelamento à atuação de forças de extrema-direita que mantêm interlocução com a Casa Branca e citou Eduardo Bolsonaro.

O deputado negou ter culpa pelo cancelamento. "Haddad prefere culpar terceiros pela própria incompetência, enquanto Lula só fala besteira por aí e inflama a crise diplomática", escreveu em nota conjunta com o ex-comentarista da Jovem Pan Paulo Figueiredo, Eduardo negou interferência.

🇺🇸 On Wednesday, August 13, we had an excellent meeting with Treasury Secretary Scott Bessent. It’s a unique opportunity to be able to talk about Brazil and America with someone so well-prepared.



Thank you, @SecScottBessent, for your receptiveness and helpfulness. May the bonds… pic.twitter.com/pBUidVcfiN — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) August 15, 2025

