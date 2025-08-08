É graduado em Direito pela Ufes e assessor jurídico do Ministério Público Federal (MPF). Questões de cidadania e sociedade têm destaque neste espaço. Escreve às sextas-feiras
Brasil não pode parar por causa de Bolsonaro
É preciso sublinhar — e em letras garrafais — que a prioridade do país não é a anistia aos envolvidos na tentativa de golpe. A urgência é resguardar os empregos e a renda após o Tarifaço de Trump
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00
A Gazeta deseja enviar alertas sobre as principais notícias do Espirito Santo.