Advogada, coordenadora de Projetos CADH, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais (FDV) e especialista em Direitos Humanos e Segurança Pública
Crise de bom senso no Brasil coloca interesse individual acima do coletivo
A figura de Jair Bolsonaro tornou-se, para muitos, um símbolo em torno do qual se constrói uma narrativa de proteção própria, ignorando os interesses nacionais mais amplos
