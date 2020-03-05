Dólar chega a R$ 4,61, mas alta perde força após ação do Banco Central

O aumento, contudo, foi contido com o leilão de dólares pelo BC. As vendas de US$ 1 bilhão de swap cambial foram anunciadas ainda nesta manhã. Na semana passada, a autoridade monetária chegou a comercializar R$ 2,5 bilhões em swap cambial novo.

O possível novo corte na taxa básica de juros, a Selic, ajudou a pressionar o preço do câmbio, provocando a desvalorização do real. A moeda brasileira tem o pior desempenho em relação a seus pares no mercado internacional, considerando uma cesta de 34 moedas. No ano, a alta acumulada já é de 14%, a maior dos mercados emergentes.