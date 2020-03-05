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Marca histórica

Dólar chega a R$ 4,61, mas alta perde força após ação do Banco Central

Moeda americana já acumula valorização de mais de 14% em 2020. Possível queda nos juros ajudou a pressionar o câmbio

Publicado em 05 de Março de 2020 às 10:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2020 às 10:48
Dólar: moeda está em processo de valorização no Brasil Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil
A cotação do dólar nesta quinta-feira (05) começou em alta mesmo com as notícias de que o Banco Central poderia tomar algumas medidas para fazer cotação. A moeda alcançou a marca de R$ 4,6121, a maior alta da história.
O aumento, contudo, foi contido com o leilão de dólares pelo BC. As vendas de US$ 1 bilhão de swap cambial foram anunciadas ainda nesta manhã. Na semana passada, a autoridade monetária chegou a comercializar R$ 2,5 bilhões em swap cambial novo.

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O possível novo corte na taxa básica de juros, a Selic, ajudou a pressionar o preço do câmbio, provocando a desvalorização do real. A moeda brasileira tem o pior desempenho em relação a seus pares no mercado internacional, considerando uma cesta de 34 moedas. No ano, a alta acumulada já é de 14%, a maior dos mercados emergentes.
Com informações da Agência Estado

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