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Crise

Dívida global sobe US$ 10 tri em 2019, a US$ 255 trilhões, diz IIF

Segundo a instituição, trata-se de um nível 40% maior do que o registrado no início da crise financeira de 2008
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 12:21

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 12:21

Calculadora, dívida, renegociação
Dívida global, em todos os setores, subiu mais de US$ 10 trilhões Crédito: Shutterstock
O Instituto Internacional de Finanças (IIF) estima que a dívida global, em todos os setores, subiu mais de US$ 10 trilhões em 2019 e chegou a US$ 255 trilhões, o que equivale a mais de 322% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial. 
Com a recessão provocada pela pandemia de coronavírus, o IFF projeta que a dívida global pode chegar a 342% do PIB em 2020, caso a economia registre uma contração de 3%.
O instituto aponta que, em março, a emissão de dívida governamental bateu recorde mensal de US$ 2,1 trilhões (US$ 3,2 trilhões se incluídos todos os setores). "Embora a incerteza sobre a escala e a duração da pandemia torne as estimativas desafiadoras, uma forte trajetória de alta nos níveis da dívida parece mais do que certa", diz.

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Nas economias emergentes, a dívida total, no ano passado, somou US$ 71 trilhões, 220% do PIB.
Já a dívida em moeda estrangeira passou de US$ 5,3 trilhões, com Argentina, Turquia, Chile e Colômbia apresentando as maiores altas em relação a 2009.
"A forte dependência em dívida em moeda estrangeira representa significativo risco de liquidez e solvência para empresas e países emergentes e os deixa mais expostos a mudanças repentinas no apetite ao risco", destaca o IFF.
A instituição também calcula que a dívida fora do setor financeiro subiu de US$ 183 trilhões em 2018 para US$ 192 trilhões em 2019, enquanto a dívida das famílias subiu US$ 13 trilhões no mesmo período, a US$ 48 trilhões.

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