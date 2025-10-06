Alta no comércio

Dia das Crianças promete recorde com mais de R$ 200 milhões em vendas no ES

Com as comemorações no próximo domingo (12), a expectativa é que as vendas atinjam um volume histórico no Espírito Santo com crescimento de 0,9% em relação a 2024

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 17:32

Data especial para muitas famílias, o Dia das Crianças se aproxima, com o comércio capixaba movimentado para as comemorações do próximo domingo (12), junto com o feriado de Nossa Senhora Aparecida. A expectativa é que as vendas atinjam um recorde: R$ 201,6 milhões, 0,9% a mais em relação a 2024, segundo dados da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), com informações da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

A pesquisa aponta o setor de vestuário e calçados como o grande destaque, responsável por R$ 65,81 milhões em movimentação, equivalente a 32,6% do total. Em seguida, aparecem utilidades domésticas e eletroeletrônicos (R$ 47,2 milhões), correspondendo a 23,4%; farmácias e perfumarias (R$ 42,17 milhões e 20,9%); móveis e eletrodomésticos (R$ 20,82 milhões e 10,3%); e hipermercados e supermercados (R$ 13,13 milhões e 6,6%).

Loja de brinquedos: movimentação maior para o Dia das Crianças Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Já os presentes para os baixinhos devem seguir a tendência do mercado estadual. Segundo André Spalenza, coordenador do eixo Observa do Connect Fecomércio-ES, presentes da chamada "Cesta do Dia das Crianças", que reúne itens como roupas, calçados e brinquedos, registraram queda de 0,76% no mês, deixando os preços mais acessíveis na Grande Vitória em comparação à média nacional.

Esse comportamento de preços favorece escolhas acessíveis para os pais, enquanto passeios, como idas a cinema, teatro e a hotéis, e alimentação fora de casa ainda representam desafios para o orçamento familiar, com alta na inflação. André Spalenza Coordenador do eixo Observa do Connect Fecomércio-ES

Ainda segundo Spalenza, os resultados refletem uma combinação positiva de fatores. “A queda da inadimplência, que chegou a 33,3% em agosto, somada à alta na Intenção de Consumo das Famílias, que atingiu 104,5 pontos em setembro, além do aquecimento do mercado de trabalho, mostram que as famílias estão mais confiantes e dispostas a consumir”, avaliou.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta