O que fazer no Dia das Crianças: 6 hotéis no Brasil perfeitos para a data

Uma das datas mais alegres está quase chegando: 12 de outubro! Vale a pena tirar uma folguinha do agito da cidade e reservar este fim de semana específico para curtir com os pequenos, já que há sempre muito o que fazer no Dia das Crianças.
Hospedagens com lazer completo, à beira da praia e experiência All-Inclusive sempre deixam a celebração ainda mais especial, garantindo que ninguém fique parado na viagem e todo mundo consiga curtir à beça o dia mais especial para a criançada.
Foi pensando nisso, então, que selecionamos uma lista de hotéis e resorts para ajudar você a escolher o que fazer no Dia das Crianças! Confira só:
Sudeste: hotéis repletos de atrativos, com muito o que fazer no Dia das Crianças
No Brasil, o que não faltam são lugares incríveis que garantem para a família muita diversão!. O interior de São Paulo, por exemplo, guarda, além de natureza privilegiada, uma variedade de resorts com lazer completo, boa gastronomia e pertinho da capital.
1. Bourbon Atibaia Resort Atibaia, SP
2. Blue Tree Thermas Lins, SP
Nordeste: destinos paradisíacos e hotéis incríveis com muito o que fazer no Dia das Crianças
O Nordeste atrai olhares em todas as estações. Afinal, qual lugar no Brasil inteiro é capaz de surpreender com tantas atrações, paisagens e cultura? Vale a pena apostar em uma viagem de Dia das Crianças em lugares tão completos.
3. Grand Palladium Imbassaí Imbassaí, BA
4. Cana Brava Resort Ilhéus, BA
Sul: com muito o que fazer no Dia das Crianças, a região permite também contato com a natureza
O Sul do país guarda oportunidades incríveis para as crianças se divertirem à beça. Lugares como a natureza de Foz do Iguaçu ou as praias de Florianópolis podem ser combinadas com hospedagens fantásticas, projetadas em total harmonia com as paisagens locais.
5. Costão do Santinho Resort Florianópolis, SC
6. Bourbon Cataratas do Iguaçu, Foz do Iguaçu, PR
Demais, não é? Confira as ofertas do Zarpo e reserve sua viagem de 12 de outubro em hotéis perfeitos que tem muito o que fazer no Dia das Crianças! E não se esqueça: sendo assinante do Clube A Gazeta, você tem acesso a descontos exclusivos e vantagens especiais em diversas empresas parceiras. Aproveite os benefícios do seu clube e torne essa data ainda mais especial para toda a família!
