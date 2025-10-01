O que fazer no Dia das Crianças: 6 hotéis no Brasil perfeitos para a data

Área recreativa de resort no Brasil: destino perfeito para curtir o Dia das Crianças em família. Crédito: Zarpo

Uma das datas mais alegres está quase chegando: 12 de outubro! Vale a pena tirar uma folguinha do agito da cidade e reservar este fim de semana específico para curtir com os pequenos, já que há sempre muito o que fazer no Dia das Crianças.



Hospedagens com lazer completo, à beira da praia e experiência All-Inclusive sempre deixam a celebração ainda mais especial, garantindo que ninguém fique parado na viagem e todo mundo consiga curtir à beça o dia mais especial para a criançada.

Foi pensando nisso, então, que selecionamos uma lista de hotéis e resorts para ajudar você a escolher o que fazer no Dia das Crianças! Confira só:

Sudeste: hotéis repletos de atrativos, com muito o que fazer no Dia das Crianças

No Brasil, o que não faltam são lugares incríveis que garantem para a família muita diversão!. O interior de São Paulo, por exemplo, guarda, além de natureza privilegiada, uma variedade de resorts com lazer completo, boa gastronomia e pertinho da capital.

1. Bourbon Atibaia Resort Atibaia, SP

Com 400 mil m² de infraestrutura e pensão completa, o resort é ideal para o Dia das Crianças. Conta com parque aquático indoor, 4 piscinas, quadras, campo de futebol, boliche, paintball, escalada, arvorismo e espaços da Turma da Mônica. Enquanto as crianças se divertem, os pais relaxam no SPA, saunas ou fitness center. Há também copa do bebê, sala de jogos, cinema, teatro, trilhas, 3 restaurantes e 4 bares. Clique aqui e reserve já!

2. Blue Tree Thermas Lins, SP

Com pensão completa e um parque aquático termomineral de 2.800 m², o resort oferece piscinas com playground, campo de futebol, quadras, cinema, brinquedoteca e recreação.

Atividades como arvorismo, tirolesa, rapel, quadriciclo, pesca e pedalinho no lago garantem a diversão. Para relaxar, há SPA com ofurô, massagens, salão de beleza e academia. A gastronomia conta com buffet temático e 3 bares. Clique aqui e reserve já!

Nordeste: destinos paradisíacos e hotéis incríveis com muito o que fazer no Dia das Crianças

O Nordeste atrai olhares em todas as estações. Afinal, qual lugar no Brasil inteiro é capaz de surpreender com tantas atrações, paisagens e cultura? Vale a pena apostar em uma viagem de Dia das Crianças em lugares tão completos.

3. Grand Palladium Imbassaí Imbassaí, BA

Localizado na Praia de Imbassaí, o resort oferece 6 restaurantes, 14 bares e o Quiosque da Baiana com acarajés na piscina. São 4 piscinas, incluindo uma no SPA com 4 jacuzzis. A infraestrutura inclui campo de futebol, quadras, pista de padel, clubes infantis, shows noturnos, área fitness, sauna, SPA, passeios turísticos e aluguel de bikes. Clique aqui e reserve já!

4. Cana Brava Resort Ilhéus, BA

À beira da Praia de Canabrava, o resort oferece sistema all-inclusive com 3 restaurantes, 6 bares, 2 piscinas (uma com playground aquático), kids club, área para bebês, quadras, campo de futebol, academia e sauna.

Entre os destaques: circuito de aventura com tirolesa, arvorismo e escalada, lago com esportes aquáticos, noites temáticas, massagens, salão de beleza, passeios turísticos e serviço de fotos profissional. Clique aqui e reserve já!

Sul: com muito o que fazer no Dia das Crianças, a região permite também contato com a natureza

O Sul do país guarda oportunidades incríveis para as crianças se divertirem à beça. Lugares como a natureza de Foz do Iguaçu ou as praias de Florianópolis podem ser combinadas com hospedagens fantásticas, projetadas em total harmonia com as paisagens locais.

5. Costão do Santinho Resort Florianópolis, SC

Na Praia do Santinho, o resort oferece 9 piscinas, parque aquático infantil e uma programação intensa em meio à natureza: sandboard, SUP, mergulho, surfe, trilhas, arvorismo, tirolesa e mais.

O All-Inclusive inclui 6 restaurantes e 4 bares. O lazer conta com recreação para todas as idades, teatro, gincanas, torneios, cinema, festas temáticas, golf, museu e clubes infantis. Para relaxar, SPA, hidros, ofurôs, saunas e academia. Clique aqui e reserve já!

6. Bourbon Cataratas do Iguaçu, Foz do Iguaçu, PR

A apenas 12 km do Parque Nacional do Iguaçu, o resort oferece 245 mil m² de lazer com piscinas (inclusive infantil com playground), quadras, arvorismo, tirolesa, boliche, jogos eletrônicos e espaços da Turma da Mônica. Há ainda trilhas, minizoológico, horta, jardim, piquenique, cinema, balada teen e minishopping. Para relaxar, SPA, fitness center, saunas e duchas completam a experiência. Clique aqui e reserve já!

Demais, não é? Confira as ofertas do Zarpo e reserve sua viagem de 12 de outubro em hotéis perfeitos que tem muito o que fazer no Dia das Crianças! E não se esqueça: sendo assinante do Clube A Gazeta, você tem acesso a descontos exclusivos e vantagens especiais em diversas empresas parceiras. Aproveite os benefícios do seu clube e torne essa data ainda mais especial para toda a família!

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais