Clube A Gazeta
Clube A Gazeta
Benefícios que estão presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e o que é exclusivo para os sócios do Clube A Gazeta

O que fazer no Dia das Crianças: 6 hotéis no Brasil perfeitos para a data

Resorts e hotéis pelo país oferecem pacotes exclusivos, atividades recreativas e estrutura completa para tornar a data inesquecível para pais e filhos

Vitória
Publicado em 01/10/2025 às 15h00
Área recreativa de resort no Brasil: destino perfeito para curtir o Dia das Crianças em família. Crédito: Zarpo
Área recreativa de resort no Brasil: destino perfeito para curtir o Dia das Crianças em família. Crédito: Zarpo

Uma das datas mais alegres está quase chegando: 12 de outubro! Vale a pena tirar uma folguinha do agito da cidade e reservar este fim de semana específico para curtir com os pequenos, já que há sempre muito o que fazer no Dia das Crianças.

Hospedagens com lazer completo, à beira da praia e experiência All-Inclusive sempre deixam a celebração ainda mais especial, garantindo que ninguém fique parado na viagem e todo mundo consiga curtir à beça o dia mais especial para a criançada.

Foi pensando nisso, então, que selecionamos uma lista de hotéis e resorts para ajudar você a escolher o que fazer no Dia das Crianças! Confira só:

Sudeste: hotéis repletos de atrativos, com muito o que fazer no Dia das Crianças

No Brasil, o que não faltam são lugares incríveis que garantem para a família muita diversão!. O interior de São Paulo, por exemplo, guarda, além de natureza privilegiada, uma variedade de resorts com lazer completo, boa gastronomia e pertinho da capital.

1. Bourbon Atibaia Resort Atibaia, SP

Com 400 mil m² de infraestrutura e pensão completa, o resort é ideal para o Dia das Crianças. Conta com parque aquático indoor, 4 piscinas, quadras, campo de futebol, boliche, paintball, escalada, arvorismo e espaços da Turma da Mônica. Enquanto as crianças se divertem, os pais relaxam no SPA, saunas ou fitness center. Há também copa do bebê, sala de jogos, cinema, teatro, trilhas, 3 restaurantes e 4 bares.

2. Blue Tree Thermas Lins, SP

Com pensão completa e um parque aquático termomineral de 2.800 m², o resort oferece piscinas com playground, campo de futebol, quadras, cinema, brinquedoteca e recreação.
Atividades como arvorismo, tirolesa, rapel, quadriciclo, pesca e pedalinho no lago garantem a diversão. Para relaxar, há SPA com ofurô, massagens, salão de beleza e academia. A gastronomia conta com buffet temático e 3 bares.

Nordeste: destinos paradisíacos e hotéis incríveis com muito o que fazer no Dia das Crianças

O Nordeste atrai olhares em todas as estações. Afinal, qual lugar no Brasil inteiro é capaz de surpreender com tantas atrações, paisagens e cultura? Vale a pena apostar em uma viagem de Dia das Crianças em lugares tão completos.

3. Grand Palladium Imbassaí Imbassaí, BA

Localizado na Praia de Imbassaí, o resort oferece 6 restaurantes, 14 bares e o Quiosque da Baiana com acarajés na piscina. São 4 piscinas, incluindo uma no SPA com 4 jacuzzis. A infraestrutura inclui campo de futebol, quadras, pista de padel, clubes infantis, shows noturnos, área fitness, sauna, SPA, passeios turísticos e aluguel de bikes.

4. Cana Brava Resort Ilhéus, BA

À beira da Praia de Canabrava, o resort oferece sistema all-inclusive com 3 restaurantes, 6 bares, 2 piscinas (uma com playground aquático), kids club, área para bebês, quadras, campo de futebol, academia e sauna.
Entre os destaques: circuito de aventura com tirolesa, arvorismo e escalada, lago com esportes aquáticos, noites temáticas, massagens, salão de beleza, passeios turísticos e serviço de fotos profissional.

Sul: com muito o que fazer no Dia das Crianças, a região permite também contato com a natureza

O Sul do país guarda oportunidades incríveis para as crianças se divertirem à beça. Lugares como a natureza de Foz do Iguaçu ou as praias de Florianópolis podem ser combinadas com hospedagens fantásticas, projetadas em total harmonia com as paisagens locais.

5. Costão do Santinho Resort Florianópolis, SC

Na Praia do Santinho, o resort oferece 9 piscinas, parque aquático infantil e uma programação intensa em meio à natureza: sandboard, SUP, mergulho, surfe, trilhas, arvorismo, tirolesa e mais.
O All-Inclusive inclui 6 restaurantes e 4 bares. O lazer conta com recreação para todas as idades, teatro, gincanas, torneios, cinema, festas temáticas, golf, museu e clubes infantis. Para relaxar, SPA, hidros, ofurôs, saunas e academia.

6. Bourbon Cataratas do Iguaçu, Foz do Iguaçu, PR

A apenas 12 km do Parque Nacional do Iguaçu, o resort oferece 245 mil m² de lazer com piscinas (inclusive infantil com playground), quadras, arvorismo, tirolesa, boliche, jogos eletrônicos e espaços da Turma da Mônica. Há ainda trilhas, minizoológico, horta, jardim, piquenique, cinema, balada teen e minishopping. Para relaxar, SPA, fitness center, saunas e duchas completam a experiência.

Veja também

20 Resorts All-Inclusive no Nordeste para quem deseja viajar
Turismo capixaba acaba de conquistar um feito histórico

Demais, não é? Confira as ofertas do Zarpo e reserve sua viagem de 12 de outubro em hotéis perfeitos que tem muito o que fazer no Dia das Crianças! E não se esqueça: sendo assinante do Clube A Gazeta, você tem acesso a descontos exclusivos e vantagens especiais em diversas empresas parceiras. Aproveite os benefícios do seu clube e torne essa data ainda mais especial para toda a família!

Caro Leitor(a),

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial através da parceria Zarpo, com apoio de especialistas entrevistados. Ao optar por reservar sua hospedagem por meio dos links disponíveis no texto, o leitor deve saber que:
 1- A Gazeta faz parte do programa de afiliados do Zarpo e pode ser remunerada por compras qualificadas realizadas a partir desses links. Mas não se preocupe, não será onerado nada de você;
 2- Também podemos receber receita por meio de outras parcerias comerciais;
 3- A Gazeta não tem controle sobre o processo de compra ou experiência de uso dos serviços oferecidos nos sites parceiros;
 4- Dúvidas, reclamações ou questões sobre pagamento, reserva, atendimento ou entrega dos serviços devem ser resolvidas diretamente com o Zarpo ou o lojista responsável.

A Gazeta integra o

Saiba mais

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.