Pontos de cartão de crédito: opção para o presente do Dia das Crianças

01

Verifique seus pontos

Confira a quantidade de pontos que você possui no seu programa. Em geral, essa consulta pode ser feita diretamente pelo aplicativo do seu banco.

02

Pesquise antes de comprar

Mesmo utilizando os pontos, é importante fazer uma pesquisa e comparar as melhores opções e os melhores preços disponíveis.

03

Aproveite as promoções

Os programas de fidelidade oferecem promoções como frete grátis, descontos ou acúmulo de mais pontos. Fique atento e aproveite as promoções para economizar na hora da compra.

04

Fique de olho na data de validade dos pontos

Normalmente, os pontos possuem um prazo de validade, portanto fique atento para que eles não expirem e controle de perto para utilizar tudo o que você juntar.

05

Não gaste mais do que necessário só para ter mais pontos

Você pode centralizar os gastos habituais no cartão, pois isso pode facilitar a identificação e o controle das dívidas, mas é importante que as suas despesas não ultrapassem o seu orçamento mensal.

06

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia