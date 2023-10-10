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Para economizar

Pontos de cartão de crédito: opção para o presente do Dia das Crianças

Entenda como você pode utilizar o seu programa de fidelidade para presentear a garotada mantendo o seu bolso em dia

Públicado em 

10 out 2023 às 08:58
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli

Dia das Crianças é uma data comemorativa importante para celebrar a infância, e presentear a garotada é uma tradição. Para festejar gastando pouco, uma alternativa é usar os pontos do seu cartão de crédito.
Os programas de fidelidade, também chamados de programa de pontos ou programa de vantagens, são aqueles que permitem o acúmulo de pontos geralmente a partir do uso do cartão de crédito.
Cartão de crédito
Pontos acumulados em compras feitas com o cartão podem ser usados para adquirir produtos Crédito: Freepik
Os pontos são acumulados a cada compra feita com o cartão e, apesar de ser mais comum a troca por milhas aéreas, eles também podem ser usados para adquirir produtos diretamente nas lojas virtuais, sendo possível adquirir brinquedos, eletrodomésticos, roupas, dentre outros.
Portanto, se você deixou para comprar o presente na última hora, usar os pontos é uma ótima opção para economizar tempo e dinheiro.
Confira algumas dicas que podem ajudar na utilização dos pontos do seu programa de fidelidade:

01

Verifique seus pontos

Confira a quantidade de pontos que você possui no seu programa. Em geral, essa consulta pode ser feita diretamente pelo aplicativo do seu banco.

02

Pesquise antes de comprar

Mesmo utilizando os pontos, é importante fazer uma pesquisa e comparar as melhores opções e os melhores preços disponíveis.

03

Aproveite as promoções

Os programas de fidelidade oferecem promoções como frete grátis, descontos ou acúmulo de mais pontos. Fique atento e aproveite as promoções para economizar na hora da compra.

04

Fique de olho na data de validade dos pontos

Normalmente, os pontos possuem um prazo de validade, portanto fique atento para que eles não expirem e controle de perto para utilizar tudo o que você juntar.

05

Não gaste mais do que necessário só para ter mais pontos

Você pode centralizar os gastos habituais no cartão, pois isso pode facilitar a identificação e o controle das dívidas, mas é importante que as suas despesas não ultrapassem o seu orçamento mensal.

06

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia

Para acumular pontos e benefícios, um dos critérios adotados pelos bancos é que o pagamento da fatura do seu cartão em dia. Isso também é fundamental para o seu planejamento financeiro, evitando dívidas e pagamento de juros.
O uso dos pontos do programa de fidelidade do seu cartão é uma alternativa criativa e econômica para garantir o presente das crianças e manter o seu bolso em dia.

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Isis Parteli

Formada em Ciencias Contabeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Financas e certificacoes em metodologias ageis e metricas de produtos. Atua ha mais de 18 anos no setor bancario, com experiencia em gestao de produtos e projetos. Atualmente, lidera a area de Inovacao em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

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