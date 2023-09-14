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Pets

Dia das Crianças: dicas de presentes para a garotada que ama animais

O Dia das Crianças, comemorado no dia 12 de outubro, está chegando. Seu filho ou filha, assim como você, ama animais? Que tal presenteá-los com uma de nossas dicas

Públicado em 

14 set 2023 às 17:07
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins

O Dia das Crianças, comemorado no dia 12 de outubro, está chegando. Seu filho ou filha, assim como você, ama animais? Que tal, então, presenteá-lo ou presenteá-la, com uma camiseta descolada com a temática pet? Com certeza, será um mimo especial, principalmente se vier com um cartão cheio de amor. Confira cinco opções:
Olha essa camiseta que, simbolicamente, indica o exame de coração de uma pessoa, ou criança, apaixonada por pet, ou, em alguns casos, o seu próprio animal de estimação. Esse eletrocardiograma traz a patinha expressando todo o amor a esses serzinhos tão maravilhosos que deixam o dia das famílias bem mais leves e com as batidas do coração saudáveis. E o melhor: dá para fazer a dobradinha, tal mãe, tal pai, tal filho ou filha. Custa R$ 26,88, no Magalu.
Camiseta Infantil Quatro Patas Batimentos Cardiacos
Camiseta Infantil Quatro Patas Batimentos Cardiacos Crédito: Magalu
Outra dica legal para menino é essa bermuda “Tal pai, tal kids dogs”. A Coleção combina looks dos pequenos com os papais. São confeccionados com malha super leve e confortável e possuem cordão para ajuste na cintura. Além disso, secam rapidinho e não perdem a cor. Seu filho vai adorar o presente, que vai deixá-lo no mesmo estilo do pai e ainda homenagear o pet da casa. Custa R$ 112,00, no site da Miniboo.
Shorts Tal Pai Tal Baby Dogs
Shorts Tal Pai Tal Baby Dogs Crédito: Miniboo
Olha esse moletom super estiloso para crianças que amam ou têm um felino em casa? Macio e confortável, 65% algodão e 35% poliéster. Uma boa dica para meia estação. Tem nas cores, branco, rosa e preto, com idade a partir de 4-5 até 13-14 anos. Custa R$ 56,90 no site da Pat Pat.
Moletom estampado com capuz
Moletom estampado com capuz Crédito: Pat Pat
Tá certo, claro que ninguém tem uma onça em casa como animal de estimação. Mas como o animal print caiu nas graças de adultos e crianças, certamente sua filha vai amar esse vestido da Hering, em algodão. O tamanho varia de 1 a 16 anos. Traz modelagem rodada com recorte godê na barra, cavas levemente deslocadas e punho na saída das mangas longas. Custa: R$ 99,99 no site da marca.
Vestido infantil estampado onça
Vestido infantil estampado onça Crédito: Hering
Essa camiseta da Chico Rei Organic Cat, da coleção Simon’s Cat, é uma obra de arte da natureza e representa todo o mistério que envolve os felinos. A camiseta é 100% de fibra natural de algodão sustentável. Tamanho dos 2 a 14. Custa R$ 49,90.
Camiseta da Chico Rei Organic Cat
camiseta da Chico Rei Organic Cat Crédito: Chico Rei

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Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

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