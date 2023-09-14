Dia das Crianças: dicas de presentes para a garotada que ama animais

O Dia das Crianças, comemorado no dia 12 de outubro, está chegando. Seu filho ou filha, assim como você, ama animais? Que tal, então, presenteá-lo ou presenteá-la, com uma camiseta descolada com a temática pet? Com certeza, será um mimo especial, principalmente se vier com um cartão cheio de amor. Confira cinco opções:

Olha essa camiseta que, simbolicamente, indica o exame de coração de uma pessoa, ou criança, apaixonada por pet, ou, em alguns casos, o seu próprio animal de estimação. Esse eletrocardiograma traz a patinha expressando todo o amor a esses serzinhos tão maravilhosos que deixam o dia das famílias bem mais leves e com as batidas do coração saudáveis. E o melhor: dá para fazer a dobradinha, tal mãe, tal pai, tal filho ou filha. Custa R$ 26,88, no Magalu.

Camiseta Infantil Quatro Patas Batimentos Cardiacos Crédito: Magalu

Outra dica legal para menino é essa bermuda “Tal pai, tal kids dogs”. A Coleção combina looks dos pequenos com os papais. São confeccionados com malha super leve e confortável e possuem cordão para ajuste na cintura. Além disso, secam rapidinho e não perdem a cor. Seu filho vai adorar o presente, que vai deixá-lo no mesmo estilo do pai e ainda homenagear o pet da casa. Custa R$ 112,00, no site da Miniboo.

Shorts Tal Pai Tal Baby Dogs Crédito: Miniboo

Olha esse moletom super estiloso para crianças que amam ou têm um felino em casa? Macio e confortável, 65% algodão e 35% poliéster. Uma boa dica para meia estação. Tem nas cores, branco, rosa e preto, com idade a partir de 4-5 até 13-14 anos. Custa R$ 56,90 no site da Pat Pat.

Moletom estampado com capuz Crédito: Pat Pat

Tá certo, claro que ninguém tem uma onça em casa como animal de estimação. Mas como o animal print caiu nas graças de adultos e crianças, certamente sua filha vai amar esse vestido da Hering, em algodão. O tamanho varia de 1 a 16 anos. Traz modelagem rodada com recorte godê na barra, cavas levemente deslocadas e punho na saída das mangas longas. Custa: R$ 99,99 no site da marca.

Vestido infantil estampado onça Crédito: Hering

Essa camiseta da Chico Rei Organic Cat, da coleção Simon’s Cat, é uma obra de arte da natureza e representa todo o mistério que envolve os felinos. A camiseta é 100% de fibra natural de algodão sustentável. Tamanho dos 2 a 14. Custa R$ 49,90.