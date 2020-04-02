Coronavírus deve impactar exportações em até R$ 18,6 bi, diz CNI

O impacto econômico do novo coronavírus pode atingir as exportações brasileiras fortemente, segundo relatório da Confederação Nacional da Indústria (CNI ). A queda, segundo a entidade, pode ser de até R$ 18,6 bilhões caso seja confirmada a retração de 1,1% no Produto Interno Bruto (PIB) mundial.

Atividade portuária, transporte de contêineres, exportação e importação Crédito: Pixabay

A avaliação foi feita com base em estudos que mostram que a diminuição de renda no mundo levaria à redução de produtos nacionais, diz o diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI, Carlos Abijaodi. A entidade também estima que uma recessão global levaria a uma redução de 56 milhões de toneladas em cargas brasileiras indo para o exterior.

Em comparação ao ano passado, a CNI projeta que as exportações brasileiras podem ter queda de 11% na quantidade de toneladas a depender das medidas contra a Covid-19 adotadas por outros países latino-americanos, grande destino dos manufaturados nacionais.

Segundo Carlos Abijaodi, o câmbio desvalorizado é um elemento temporário de melhora da competitividade. Para o diretor, pode ser um meio de as exportadoras contornarem o momento, principalmente pequenas empresas de bebidas e alimentos, além daquelas de calçados e vestuário, setores com cadeias de produção mais longas.

As medidas para retardar o avanço do novo coronavírus têm impactado a logística de mercadorias. Um estudo da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC), que reúne transportadoras rodoviárias, aponta que a demanda por transporte de cargas caiu 26,14% nos dias 23 e 24 de março, em comparação com a operação normal.

Segmentos de cabotagem e ferroviário também têm percebido queda na demanda, segundo executivos, mas ainda não há números para dimensionar o cenário. O setor ressalta que ainda não há problemas de abastecimento.