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Coronavírus

CMN adia mudanças na portabilidade de crédito

As medidas da CMN entrarão em vigor apenas em novembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 11:13

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 11:13

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: PIRO4D/Pixabay
Devido ao trabalho que os bancos terão para lidar com a crise causada pela pandemia do novo coronavírus, o Conselho Monetário Nacional (CMN) decidiu nesta quarta-feira (1º), em reunião extraordinária, adiar a implementação de mudanças na portabilidade de crédito que tinham sido aprovadas ainda no ano passado.
No fim de novembro, o CMN permitiu a portabilidade do cheque especial a partir de abril deste ano e autorizou que operações de financiamento imobiliário contratadas fora do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) migrassem para a modalidade durante a portabilidade.
Na ocasião, o CMN também havia criado o "Documento Descritivo de Crédito" (DDC), que seria fornecido pelas instituições financeiras com as informações solicitadas pelo devedor referentes à operação de crédito contratada.
Agora, todos esses instrumentos entrarão em vigor apenas em novembro. "O adiamento decorre da necessidade de as instituições financeiras terem que realocar recursos humanos e materiais em ajustes operacionais e investimentos não programados em tecnologia como consequência da pandemia do novo coronavírus (covid-19)", justificou o Banco Central, em nota.

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