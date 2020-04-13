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Auxílio emergencial

Caixa tem 33,1 milhões de cadastros finalizados para saque de R$ 600

A atualização foi publicada no Twitter pelo ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2020 às 07:37

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 07:37

Aplicativo do caixa em que é feito o pedido do auxílio emergencial
Aplicativo da Caixa em que é feito o pedido do auxílio emergencial Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A Caixa Econômica Federal finalizou o cadastro de 33,1 milhões de pessoas no programa de auxílio emergencial de R$ 600 concedido pelo governo federal durante a crise causada pela pandemia do coronavírus. Os dados estão atualizados até 17h deste domingo (12).
A atualização foi publicada no Twitter pelo ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, e não constava no site do banco até as 18h30.
Segundo o boletim, 40,2% das solicitações foram para recebimento por meio da poupança social digital. O banco disse ter recebido 272,7 milhões de visitas ao site, 170,8 milhões de SMS e 11,6 milhões de ligações no total.
A Caixa registrou ainda 34,7 milhões de downloads do aplicativo do auxílio emergencial.

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