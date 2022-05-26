Brasil é uma democracia barulhenta, mas funcional, diz Guedes sobre crise entre Poderes

O ministro Paulo Guedes (Economia) afirmou nesta quinta-feira (26) que o Brasil é uma democracia barulhenta, porém funcional, e que investidores e autoridades estrangeiras se "habituaram ao barulho".

"[O Brasil] é uma democracia robusta, barulhenta mas resiliente", afirmou a jornalistas durante o encontro do Fórum Econômico Mundial em Davos, ao comentar os constantes atritos entre Executivo e Judiciário.

O ministro Paulo Guedes. Crédito: Washington Costa/ASCOM/ME

"A democracia é um algoritmo de decisão política decentralizada. Por isso que faz barulho. O presidente fala uma coisa, o Supremo fala outra, o Congresso outra. Esse barulho é normal numa democracia."

Guedes havia sido indagado sobre possíveis preocupações com a saúde da democracia brasileira e os constantes ataques do presidente ao Supremo Tribunal Federal , sobretudo ao ministro Alexandre de Moraes . Segundo ele, a questão não surgiu durante as reuniões que manteve com autoridades e executivos estrangeiros. Apenas um dos eventos, um almoço oferecido pelo jornal americano Washington Post, o ministro foi questionado de forma genérica sobre as eleições de outubro.

Guedes afirma que os participantes do Fórum "passaram a respeitar" o Brasil e a confiar tanto na democracia brasileira quanto na capacidade de fazer reformas.