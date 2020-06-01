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Acordo com Banco Central

Bradesco pagará R$ 95 mi por falhas na comunicação de operações suspeitas

Banco terá de pagar valor ao BC como punição por falhas na comunicação de operações suspeitas de lavagem de dinheiro ao Coaf
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2020 às 20:47

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 20:47

O Bradesco terá de pagar R$ 95 milhões ao Banco Central como punição por falhas na comunicação de operações suspeitas de lavagem de dinheiro ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
Bradesco tem 40 agências bancárias no Espírito Santo
Agência do Bradesco no Espírito Santo Crédito: Google Earth
O valor foi firmado em termo de compromisso na sexta-feira (29). Do total, o banco arcará com R$ 92,2 milhões, e oito diretores pagarão R$ 350 mil cada.
De acordo com o documento publicado no site da autoridade monetária, o Bradesco se comprometeu a enviar ao BC um plano de aprimoramento de procedimentos de prevenção a lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo, que será aprovado pelo regulador.
A instituição tem 30 dias para enviar o plano de melhorias. Depois de aprovado, o banco tem o prazo de 12 meses para implementação.
O Bradesco também terá de contratar uma empresa de auditoria para elaborar relatório sobre o cumprimento das obrigações e dos prazos previstos no termo.
O termo de compromisso é uma espécie de acordo entre o BC e a instituição financeira.
Nele, o banco se compromete a corrigir irregularidades, indenizar prejuízos e pagar contribuição pecuniária -o equivalente a uma multa, só que estabelecido em comum acordo.
O documento tem validade de 19 meses. Em caso de descumprimento, o BC revogará o termo e adotará medidas administrativas e judiciais.
Procurado, o BC respondeu que não comenta caso específico e que todos os termos de compromisso são públicos e divulgados na página do BC.
O Bradesco afirmou, em nota, que o termo de compromisso é "uma oportunidade de avanço conjunto com o Banco Central do Brasil no aprimoramento contínuo dos procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro e no combate ao uso indevido do Sistema Financeiro Nacional".
"O Bradesco ressalta que possui sistemas e políticas sólidas em linha com as melhores práticas de mercado", afirmou.

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