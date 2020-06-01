Renegociações de dívidas com bancos quase quintuplicam

Fachada do Banco do Brasil - Praia de Camburi - Vitória/ES Crédito: Ricardo Medeiros

O volume de contratos renegociados nos bancos quase quintuplicou em pouco mais de um mês e meio. Segundo dados da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) as instituições financeiras renegociaram 9,7 milhões de acordos - o equivalente a um saldo devedor de meio trilhão de reais (R$ 550 bilhões) - de 1º de março a 22 de maio.

O último levantamento feito pelos bancos, em 7 de abril, registrava 2 milhões de pedidos de renegociação de dívidas, que respondiam por R$ 200 bilhões.

A renegociação de contratos faz parte de uma medida anunciada em março pela Febraban e que consistia em adiar os vencimentos de dívidas de clientes pessoas físicas e micro e pequenas empresas por até 60 dias. Com a extensão da crise ante a pandemia do coronavírus, alguns bancos estenderam o prazo de carência para 180 dias.

O adiamento dessas dívidas é tratado pelos bancos como uma renegociação de contratos.

O acordo vale para acordo vigentes e com pagamento em dia. Caso o banco queira estender o benefício para contratos atrasados, pode fazê-lo. Mas isso depende dos critérios estabelecidos por cada banco.

Ainda segundo a Febraban, as concessões totais de crédito para o período -incluindo contratações, renovações e suspensão de parcelas- somam R$ 914,2 bilhões no período.

O número inclui as concessões totais do sistema financeiro entre março e abril de R$ 692,1 bilhões, divulgadas na última quinta-feira (28) pelo Banco Central , e outros R$ 222,1 bilhões contabilizados pela Febraban no mês até 22 de maio, e que consideram apenas as operações no segmento livre de crédito.