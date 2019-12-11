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Bolsonaro diz torcer por juro menor e defende MP da regularização fundiária

O presidente torce pela queda da taxa básica de juros (Selic), atualmente em 5% ao ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2019 às 12:55

Publicado em 11 de Dezembro de 2019 às 12:55

Jair Bolsonaro, presidente da República Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
O presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a afirmar nesta quarta-feira (11), que torce pela queda da taxa básica de juros (Selic), atualmente em 5% ao ano. "Só a taxa de juros, espero que caia mais, equivale a menos R$ 97 bilhões que vamos pagar ano que vem", disse Bolsonaro, quando afirmava que o governo faz esforços para melhora da economia. Nesta data, o Comitê de Política Monetária (Copom) anuncia decisão. A expectativa do mercado é de corte para 4,5%.
Ele também reclamou de críticas feitas à medida provisória da Regularização Fundiária, publicada na manhã desta quarta (11), no Diário Oficial. "A MP de ontem.. Já estão criticando. Impressionante. Se o pessoal do campo parar, o pessoal de paletó e gravata morre de fome", afirmou Bolsonaro.
Bolsonaro disse que a mudança na legislação dará dignidade ao produtor rural. "Vão poder buscar recursos em banco. Vão produzir mais", afirmou.
O presidente disse que população passaria fome se o governo mantivesse a mesma "política". Ele afirmou que, no passado, o "sonho" dos brasileiros era comprar uma fazenda. "Hoje o sonho é vender. Ninguém quer ficar. Só ataque o tempo todo", comentou.
"Deus nos deu as commodities. No campo e embaixo da terra. Embaixo da terra vai acabar um dia. No campo vai se exaurir. Continua política errada, ainda lá de trás, que estamos tentando mudar para tratar o homem do campo", afirmou o presidente.

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