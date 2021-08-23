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Nova polêmica

Bolsonaro desafia governadores a zerarem ICMS do gás de cozinha

Apesar do potencial impacto sobre as contas públicas em um contexto de grave situação fiscal, o chefe do Executivo não descartou a criação do "vale-gás

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 11:42

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 ago 2021 às 11:42
Gás de botijão residencial aumenta para as distribuidoras
Botijão de gás tem impostos como boa parte da composição do preço Crédito: Marcello Casal/Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro voltou, nesta segunda-feira (23), a desafiar os governadores, mas desta vez para zerar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre o botijão de gás, para, em, seguida, permitir a venda direta do produto da refinaria ao consumidor.
Apesar do potencial impacto sobre as contas públicas em um contexto de grave situação fiscal, o chefe do Executivo não descartou a criação do "vale-gás". "Se tiver que fazer, eu faço", declarou ele na mesma entrevista.

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"Se o governo de São Paulo zerar o ICMS do gás, podemos, juntos, baixar pela metade valor do botijão", afirmou Bolsonaro. "Eu gostaria que pelo menos um governador fizesse o mesmo que fiz e zerasse o imposto (sobre o gás)". O ICMS é um dos principais impostos dos Estados e a isenção poderia comprometer o caixa.
De acordo com Bolsonaro, seria mais barato zerar o ICMS dos Estados do que criar um "vale-gás". O preço do botijão já ultrapassou os R$ 100 em diversas regiões do País. A venda direta da refinaria ao consumidor, segundo o presidente, também seria uma boa ideia, nos moldes do que já foi autorizado pelo governo federal com o etanol.
A citação ao governador paulista, João Doria (PSDB), vem no dia em que o tucano, presidenciável e seu rival político, se reúne com outros 24 líderes estaduais para discutir a manutenção da democracia no país.

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