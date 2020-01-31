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Aumento

Bolsonaro confirma novo salário mínimo de R$ 1.045 a partir de fevereiro

Medida provisória foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 09:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2020 às 09:31
Presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou a medida provisória que aumenta o salário mínimo nacional   Crédito: Marcos Corrêa/PR
O presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória que aumenta o salário mínimo nacional de R$ 1.039 para R$ 1.045 a partir do dia 1º de fevereiro. A medida será publicada no "Diário Oficial da União". O aumento é de R$ 6. A informação foi confirmada pela Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. 
A alteração do valor foi anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro após o IBGE divulgar que a inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) fechou 2019 em 4,48%, abaixo do índice de correção que havia dado ao piso nacional.

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O índice superou a previsão inicial do governo utilizada para reajustar o salário mínimo de R$ 998 para R$ 1.039. Bolsonaro anunciou então o acréscimo, que ainda deverá ser oficializado por meio de uma medida provisória.
O aumento do piso dos benefícios do INSS está entre as mudanças mais importantes que o novo salário mínimo trará para o dia a dia da população.

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Aposentadorias, pensões e auxílios-doença não podem ser inferiores ao salário mínimo e, por isso, também terão o piso de R$ 1.045. Esse também será o menor valor para o seguro-desemprego.

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