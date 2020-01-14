Bolsonaro anuncia aumento do salário mínimo a partir de fevereiro: veja valor

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na tarde desta terça-feira (14) que o governo federal vai reajustar novamente o valor do salário mínimo para 2020 de R$ 1.039 para R$ 1.045. De acordo com Bolsonaro, o valor passa a valer a partir de 1º de fevereiro.
A complementação de R$ 6 é para evitar que o reajuste final do mínimo em 2020 ficasse menor do que a inflação, uma vez que ao estabelecer o valor do salário mínimo em R$ 1.039, o governo se baseou na projeção do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que é a base para o cálculo do salário mínimo.
Na semana passada, porém, o IBGE divulgou que o INPC fechou 2020 em 4,48%, acima do percentual previsto. Com isso, na prática, o reajuste do mínimo para R$ 1.039 ficou abaixo da inflação. Até dezembro de 2019, o valor do salário mínimo era de R$ 998.
Segundo informações do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o valor do salário mínimo serve de referência para 49 milhões de pessoas.
IMPACTO NAS CONTAS PÚBLICAS
O novo reajuste terá impacto nas contas do governo. De acordo com cálculos do Ministério da Economia, o aumento de cada R$ 1 para o salário mínimo implica despesa extra em 2020 de aproximadamente R$ 355,5 milhões.
Considerando um aumento para R$ 1.045, segundo o secretário-especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, o impacto será de R$ 2,13 bilhões a mais, em gastos públicos, em 2020.