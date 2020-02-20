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Críticas a gestões anteriores

Bolsonaro: Caixa era uma 'arca de Noé'; cada diretoria tinha um partido

Em cerimônia, presidente disse que do jeito que o banco era  loteado 'não podia dar certo, não podia dar lucro, não podia ter planos'

Publicado em 20 de Fevereiro de 2020 às 16:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2020 às 16:23
Agência da Caixa Econômico Federal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), criticou as antigas gestões da Caixa Econômica Federal durante o lançamento da nova linha de crédito imobiliário com taxa fixa, no Palácio do Planalto.
"(A Caixa) era uma verdadeira arca de Noé onde cada diretoria, cada vice-presidência tinha um partido pendurado ali. Não podia dar certo. Não podia dar lucro, não podia ter planos. O presidente, na verdade, eu posso falar, já que o Paulo (Guedes, ministro da Economia) não falou e a imprensa me adora, era uma rainha da Inglaterra", disse o presidente da República.
Bolsonaro falou que o seu governo tem restabelecido a confiança dos brasileiros na política. E voltou a criticar a imprensa.

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"Esse plano (de crédito imobiliário) mesmo é fruto do restabelecimento da confiança no governo, que não tinha. Um governo que, para parte da população, para quase toda a imprensa chegou a desacreditar. Para a imprensa seria bom os que sempre estiveram lá", disse Bolsonaro.
Ele afirmou, ainda, que a imprensa deveria ter um carimbo na testa com a frase: "a verdade acima de tudo". "A imprensa deveria deixar de se comportar como um partido político de extrema esquerda", comentou.

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