Caixa lança crédito imobiliário com taxa fixa a partir de 8% ao ano

A Caixa anunciou nesta quinta-feira (20) uma nova linha de crédito imobiliário prefixada, com taxas a partir de 8% ao ano. As condições são válidas para imóveis residenciais novos e usados, com financiamento de até 80%.
Segundo o banco, as contratações estarão vigentes a partir de sexta-feira (21). O cliente poderá escolher entre modelos de financiamento com contratos de até 240 meses ou até 360 meses.
A nova linha de crédito foi lançada no Palácio do Planalto, em cerimônia que contou com a presença de nomes como o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.
Com a taxa prefixada, o cliente tem previsibilidade sobre o financiamento contratado. Em outras modalidades, como aquelas atreladas à TR (Taxa Referencial) ou ao IPCA, o tomador depende de indicadores variáveis.
A TR e o IPCA podem subir e encarecer os contratos a ela indexados. "Basta um descontrole inflacionário", resumiu Guimarães.