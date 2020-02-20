Caixa lança crédito imobiliário com taxa fixa a partir de 8% ao ano

Compra da casa própria Crédito: Freepik

A Caixa anunciou nesta quinta-feira (20) uma nova linha de crédito imobiliário prefixada, com taxas a partir de 8% ao ano. As condições são válidas para imóveis residenciais novos e usados, com financiamento de até 80%.

Segundo o banco, as contratações estarão vigentes a partir de sexta-feira (21). O cliente poderá escolher entre modelos de financiamento com contratos de até 240 meses ou até 360 meses.

A nova linha de crédito foi lançada no Palácio do Planalto, em cerimônia que contou com a presença de nomes como o presidente Jair Bolsonaro , o ministro da Economia, Paulo Guedes , e o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.

Com a taxa prefixada, o cliente tem previsibilidade sobre o financiamento contratado. Em outras modalidades, como aquelas atreladas à TR (Taxa Referencial) ou ao IPCA, o tomador depende de indicadores variáveis.